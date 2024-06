Victoria Villarruel llegaría a Jujuy para los actos del 23 de agosto

Flores comentó sobre el impacto positivo que le causó ver a Villarruel vestida con atuendo gaucho durante los homenajes a Martín Miguel de Güemes en Salta . “Al ver esto me emocionó mucho, me llenó de orgullo. Es la primera vez que una figura tan importante se vistió de gaucha”, expresó Flores.

Motivada por este gesto, decidió invitarla a participar en los actos del Éxodo Jujeño. “Le escribí por Instagram, la invité al 23 de agosto al desfile. Sería un honor que nos acompañara”, comentó Flavia Flores.

Al día siguiente, recibió una respuesta de la vicepresidente: "Hola Fla, voy a estar presente Dios mediante en el Homenaje al Éxodo Jujeño. Aún no tengo los detalles pero ya me he comprometido con vuestro gobernador. Gracias por invitarme. Un abrazo."

Mensaje de Victoria Villarruel. Mensaje de Victoria Villarruel.

¿Qué es el Éxodo Jujeño?

En 1812, el avance del ejército realista desde el Alto Perú (actual Bolivia) representaba una grave amenaza para las fuerzas patriotas. Después de la derrota en la Batalla de Huaqui, el Ejército del Norte, bajo el mando de Belgrano, se encontraba en una situación precaria.

La estrategia de Belgrano fue aplicar la táctica de "tierra arrasada" para evitar que los recursos de la región cayeran en manos enemigas y, al mismo tiempo, retrasar su avance. Decidió ordenar el retiro total de la población. La orden fue clara: los habitantes debían abandonar sus hogares, llevando consigo todo lo que pudieran transportar y destruir todo lo demás.

Emitió un bando el 29 de julio de 1812, en el cual instruía a los jujeños a evacuar la ciudad y a dirigirse hacia Tucumán. Este sacrificio implicaba dejar atrás tierras, cosechas y propiedades.

El 23 de agosto de 1812, alrededor de 1,500 personas comenzaron el difícil viaje hacia el sur, llevando consigo ganado, bienes y provisiones. El éxodo fue una marcha ardua, que se realizó en medio del invierno y a través de terrenos difíciles. Los jujeños se trasladaron con la esperanza de reunirse con el Ejército del Norte y poder resistir el avance realista.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.