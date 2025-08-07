jueves 07 de agosto de 2025

7 de agosto de 2025 - 15:44
Producción.

Lanzaron en Jujuy un Centro de Desarrollo Vitivinícola y una Red Agroclimática en la Quebrada

Participaron autoridades provinciales, autoridades de COVIAR, representantes del sector vitivinícola y referentes técnicos del sistema científico-tecnológico.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Mario González, presidente de COVIAR, encabezó el acto y destacó "el trabajo articulado con Carlos Sadir desde el año pasado", con el acompañamiento de fondos provenientes tanto del sector público como privado.

Este modelo de gestión colaborativa fue especialmente destacado por González, quien subrayó la importancia de “construir alianzas estratégicas para impulsar el desarrollo local y la economía regional”.

El nuevo centro tendrá como objetivo "brindar asistencia técnica, capacitaciones y herramientas de innovación a productores de vid del norte argentino", con foco en las particularidades del terreno jujeño. También se busca consolidar el posicionamiento de la región en los mercados nacionales e internacionales, a partir de una producción sustentable y de calidad, dijo.

El lanzamiento contó con la participación de autoridades locales, representantes de instituciones vinculadas al agro y productores vitivinícolas de diferentes zonas de la provincia.

“Este es un paso clave para el crecimiento del sector en Jujuy. Estamos convencidos de que la vitivinicultura de altura tiene un enorme potencial y este centro es una apuesta concreta a ese futuro”, sostuvo el presidente de COVIAR durante el acto.

Instalarán una Red Agroclimática en la Quebrada

En el marco del lanzamiento del Centro de Desarrollo Vitivinícola en Jujuy, la ingeniera agrónoma Rosana Vallone anunció la instalación de una Red Agroclimática que permitirá realizar un seguimiento detallado de las condiciones climáticas en la región.

"Este es un proyecto federal de innovación que Jujuy tramitó y tuvo la suerte de ser seleccionado", afirmó y mencionó que en una primera etapa, la red se implementará exclusivamente en la zona de la Quebrada, "donde se colocarán estaciones para medir variables como temperatura, humedad y precipitaciones". Según explicó Vallone, la información recolectada será útil para productores de todos los rubros, no solo del sector vitivinícola.

El objetivo es ofrecer datos precisos que sirvan para mejorar la toma de decisiones en el ámbito productivo, anticiparse a fenómenos climáticos y favorecer prácticas agrícolas más eficientes y sostenibles.

Por último comentó que "esperamos que la gente aprenda el uso de la estación y la agrometeorología, pero hay otros usos para el futuro como el pronóstico de enfermedad".

