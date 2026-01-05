5 de enero de 2026 - 11:18
Galería.

Las fotos de la detención de Nicolás Maduro en los Estados Unidos

Foto: Reuters Foto 1/8

Foto: Reuters

 Por
Foto: Reuters Foto 2/8

Foto: Reuters

 Por
Foto: Reuters Foto 3/8

Foto: Reuters

 Por
Foto: Reuters Foto 4/8

Foto: Reuters

 Por
Nicolas Maduro detenido Foto 5/8

Nicolas Maduro detenido

 Por
Nicolas Maduro en Nueva York Foto 6/8

Nicolas Maduro en Nueva York

 Por
Nicolas Maduro en Nueva York Foto 7/8

Nicolas Maduro en Nueva York

 Por
Nicolas Maduro en Nueva York Foto 8/8

Nicolas Maduro en Nueva York

 Por

Temas

