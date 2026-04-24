24 de abril de 2026 - 13:11
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Las mejores fotos de Lionel Messi y Diego Maradona como nunca los viste

Las imágenes más humanas con fotos de Lionel Messi y Diego Maradona llegan a una muestra imperdible en Buenos Aires.

Diego Armando Maradona como nadie lo vio: en la más absoluta soledad en la pileta después de jugar un partido en la quinta de su amigo Federico Rivero en Tortuguitas. Foto: Maxi Vernazza. Foto 1/7

Diego Armando Maradona como nadie lo vio: en la más absoluta soledad en la pileta después de jugar un partido en la quinta de su amigo Federico Rivero en Tortuguitas. Foto: Maxi Vernazza.

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Los pies de Messi, desde la lente de Vernazza. - foto: Maximiliano Vernazza&nbsp; Foto 2/7

Los pies de Messi, desde la lente de Vernazza. - foto: Maximiliano Vernazza 

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Maradona, lutrando los botines antes de una exhibición en La Paz. Foto: Maximiliano Vernazza Foto 3/7

Maradona, lutrando los botines antes de una exhibición en La Paz. Foto: Maximiliano Vernazza

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Diego Armando Maradona retratado por Maximiliano Vernazza en el predio de la AFA en Ezeiza previo a partir rumbo al Mundial de Sudáfrica Foto 4/7

Diego Armando Maradona retratado por Maximiliano Vernazza en el predio de la AFA en Ezeiza previo a partir rumbo al Mundial de Sudáfrica

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Messi en un hotel en Núremberg en la Copa del Mundo de Alemania 2006. Foto Maximiliano Vernazza Foto 5/7

Messi en un hotel en Núremberg en la Copa del Mundo de Alemania 2006. Foto Maximiliano Vernazza

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Messi en un hotel en Núremberg en la Copa del Mundo de Alemania 2006 con el fotógrafo Maximiliano Vernazza Foto 6/7

Messi en un hotel en Núremberg en la Copa del Mundo de Alemania 2006 con el fotógrafo Maximiliano Vernazza

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Messi en un hotel en Núremberg en la Copa del Mundo de Alemania 2006. Foto Maximiliano Vernazza Foto 7/7

Messi en un hotel en Núremberg en la Copa del Mundo de Alemania 2006. Foto Maximiliano Vernazza

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