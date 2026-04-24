Las mejores fotos de Lionel Messi y Diego Maradona como nunca los viste

Las imágenes más humanas con fotos de Lionel Messi y Diego Maradona llegan a una muestra imperdible en Buenos Aires.

Diego Armando Maradona como nadie lo vio: en la más absoluta soledad en la pileta después de jugar un partido en la quinta de su amigo Federico Rivero en Tortuguitas. Foto: Maxi Vernazza.

Los pies de Messi, desde la lente de Vernazza. - foto: Maximiliano Vernazza

Maradona, lutrando los botines antes de una exhibición en La Paz. Foto: Maximiliano Vernazza

Diego Armando Maradona retratado por Maximiliano Vernazza en el predio de la AFA en Ezeiza previo a partir rumbo al Mundial de Sudáfrica

Messi en un hotel en Núremberg en la Copa del Mundo de Alemania 2006. Foto Maximiliano Vernazza

Messi en un hotel en Núremberg en la Copa del Mundo de Alemania 2006 con el fotógrafo Maximiliano Vernazza

Messi en un hotel en Núremberg en la Copa del Mundo de Alemania 2006. Foto Maximiliano Vernazza

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.