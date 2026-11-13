La gala reunió a las figuras de la televisión, periodistas, conductores y referentes de la industria que apostaron a la moda en Buenos Aires.

Los mejores looks de los Martín Fierro de Cable 2026

Los mejores looks de los Martín Fierro de Cable 2026

Los mejores looks de los Martín Fierro de Cable 2026

Los mejores looks de los Martín Fierro de Cable 2026

Los mejores looks de los Martín Fierro de Cable 2026

Los mejores looks de los Martín Fierro de Cable 2026

Los mejores looks de los Martín Fierro de Cable 2026

Los mejores looks de los Martín Fierro de Cable 2026

Los mejores looks de los Martín Fierro de Cable 2026

Los mejores looks de los Martín Fierro de Cable 2026

Los mejores looks de los Martín Fierro de Cable 2026

Los mejores looks de los Martín Fierro de Cable 2026

Los mejores looks de los Martín Fierro de Cable 2026

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.