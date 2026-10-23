Meghan Markle habló tras la denuncia contra su padre por presunto material de abuso sexual infantil

Thomas Markle, el padre de Meghan, fue denunciad por tener material de abuso sexual infantil. (Foto: Captura de YouTube)

Meghan Markle habló sobre la denuncia contra su padre por presunta posesión de material de abuso sexual infantil: “Es repugnante”

M eghan Markle rompió el silencio este viernes 23 de octubre después de que se conociera una denuncia contra su padre, Thomas Markle , por presunta posesión de material de abuso sexual infantil. La duquesa de Sussex expresó su preocupación por las posibles víctimas y reveló que había recibido información sobre acusaciones contra su progenitor en 2018, año en el que se casó con el príncipe Harry.

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La investigación se desarrolla en Filipinas, donde Thomas Markle, de 82 años, residió durante un tiempo. La denuncia fue presentada por su hijo Thomas Markle Jr., quien aseguró haber encontrado fotografías y videos de presunto abuso sexual infantil entre las pertenencias de su padre.

Ante la repercusión internacional del caso, Meghan difundió un comunicado en el que explicó que su distanciamiento familiar estuvo relacionado con la necesidad de proteger a sus hijos, Archie y Lilibet.

La duquesa de Sussex manifestó sentirse profundamente afectada por las informaciones difundidas en las últimas horas y pidió que la investigación priorice la protección de los niños que pudieran haber resultado perjudicados.

Thomas Markle, el padre de Meghan, fue denunciad por tener material de abuso sexual infantil. (Foto: Captura de YouTube)

“Estoy profundamente consternada por las noticias que han salido a la luz en las últimas 24 horas”, expresó Meghan, quien también manifestó su preocupación por las posibles víctimas.

“Estoy profundamente consternada por las noticias que han salido a la luz en las últimas 24 horas” “Estoy profundamente consternada por las noticias que han salido a la luz en las últimas 24 horas”

En su comunicado, explicó que en 2018 se envió una carta a la Policía Metropolitana de Londres y al área de protección de la familia real británica. Según su relato, posteriormente recibió una copia del documento, que contenía acusaciones contra su padre.

Meghan sostuvo que entonces le aseguraron que las autoridades estaban investigando esas denuncias. También explicó que esa situación influyó en la decisión de mantener a sus hijos alejados de su abuelo materno.

“Mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos fue por una razón: protegerlos” “Mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos fue por una razón: protegerlos”

La esposa del príncipe Harry mantiene una relación distante con Thomas Markle desde antes de su boda, celebrada en mayo de 2018. Durante años, ese alejamiento fue motivo de numerosas publicaciones y conflictos familiares.

Ahora, la duquesa pidió que las investigaciones permitan esclarecer lo sucedido y que se garantice la seguridad de los menores.

La denuncia contra Thomas Markle y qué investiga la Justicia

El caso tomó estado público después de que Thomas Markle Jr., de 60 años, denunciara a su padre ante las autoridades filipinas. Según declaró al diario británico The Sun, encontró una importante cantidad de imágenes y videos que presuntamente mostraban situaciones de abuso sexual infantil. El material habría estado almacenado en cajas, teléfonos y otros dispositivos electrónicos en una vivienda de Cebú, Filipinas. El denunciante afirmó que el hallazgo lo llevó a acudir a las autoridades y que también estableció contacto con organismos de investigación estadounidenses. Las autoridades filipinas confirmaron que una unidad especializada en trata de personas y abuso sexual infantil en internet investiga las acusaciones.

Por su parte, Thomas Markle negó categóricamente los hechos. En declaraciones al Daily Mail, rechazó haber tenido ese material y calificó las acusaciones de su hijo como mentiras.

La denuncia también profundizó las diferencias entre los integrantes de la familia. Samantha Markle, otra hija de Thomas, salió en defensa de su padre y cuestionó públicamente las afirmaciones de su hermano.

Hasta el momento, no se informó que Thomas Markle haya sido detenido ni que exista una condena judicial en su contra. La investigación deberá determinar la autenticidad del material denunciado, su procedencia y las posibles responsabilidades penales.

Mientras avanza el proceso, Meghan Markle pidió que la prioridad esté puesta en las posibles víctimas y en el esclarecimiento de los hechos.