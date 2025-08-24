domingo 24 de agosto de 2025

24 de agosto de 2025 - 08:46
Impactante.

El príncipe Harry como nunca antes: Meghan Markle compartió imágenes inéditas

Meghan Markle sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes inéditas de su esposo, el príncipe Harry, mientras practicaba su nueva afición.

Por  Verónica Pereyra
205042
En la publicación, Meghan escribió un mensaje simpático acompañado de un emoji de zorro, un apodo cariñoso que utiliza para referirse a Harry. Además, el video está musicalizado con la canción “Whatta Man” de Salt-N-Pepa, un detalle que refleja la energía y el buen humor de la pareja en un momento tan relajado y personal.

El príncipe Harry en su nuevo pasatiempo

Este tipo de contenido es poco común para los miembros de la familia real británica, quienes suelen mantener su vida privada lejos del foco mediático. Sin embargo, desde que se establecieron en California en 2020, Harry ha encontrado en el surf una vía de escape y un modo de mantenerse activo, mientras Meghan lo acompaña y celebra sus logros. De hecho, se sabe que la duquesa le regaló clases de surf por su cumpleaños número 36, consolidando esta actividad como un pasatiempo compartido y significativo para ambos.

La reacción de los seguidores no se hizo esperar: los usuarios en redes sociales aplaudieron la publicación, comentando la naturalidad y cercanía que transmiten las imágenes, y valorando la posibilidad de conocer un lado más personal de la pareja, lejos de la formalidad de los compromisos reales.

El momento compartido por Meghan coincide además con la promoción de la segunda temporada de su programa en Netflix, “With Love, Meghan”, que se estrenará el 26 de agosto. Este tipo de contenidos, combinando la vida personal con sus proyectos profesionales, refuerza la imagen de la duquesa como una figura cercana y auténtica, capaz de equilibrar sus compromisos públicos con la intimidad familiar.

