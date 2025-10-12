Meghan Markle impone los jeans cortos como ícono de la primavera 2025

El Príncipe Harry y Meghan Markle participarán de un concierto a favor de la vacunación contra el coronavirus.

Con la llegada de la primavera, el guardarropa se renueva y los jeans cortos o “cropped jeans” emergen como la prenda estrella de la temporada. La responsable del furor es nada menos que Meghan Markle , quien volvió a demostrar su habilidad para marcar tendencia combinando elegancia, simplicidad y modernidad.

En el marco del estreno de la segunda temporada de With Love, Meghan, disponible en Netflix, la duquesa de Sussex sorprendió con un look relajado pero sofisticado , protagonizado por estos jeans al tobillo, una camisa a rayas y un abrigo caqui liviano , ideal para los días templados de media estación.

Los jeans cortos que popularizó Meghan se caracterizan por su corte al tobillo, que estiliza las piernas y resalta la figura sin perder comodidad. Esta prenda puede adaptarse fácilmente a distintos estilos: desde un look urbano con zapatillas o sandalias, hasta una versión más elegante con zapatos cerrados y blazer.

Distintas marcas —entre ellas Levi’s— ya ofrecen modelos similares, con un amplio rango de talles y cortes , pensados para todo tipo de cuerpo. Miles de usuarias alrededor del mundo han destacado su versatilidad y el efecto visual de “piernas más largas” que los convierte en un básico infaltable.

“Encontrar pantalones que sean cómodos y estilicen no es fácil, pero estos jeans lo logran”, escribió una usuaria en redes, reflejando la fiebre por la prenda.

La camisa a rayas, el complemento perfecto

El look se completa con una camisa a rayas verticales, un clásico del estilo hollywoodense que Meghan adoptó como sello personal. Actrices como Anne Hathaway, Jessica Alba o Sarah Jessica Parker también apuestan por esta prenda por su equilibrio entre formalidad y frescura.

Amplia, ligera y combinable con pantalones, faldas o incluso vestidos, la camisa a rayas sigue siendo sinónimo de estilo atemporal y una elección infalible para cualquier ocasión.

El abrigo liviano que equilibra el look

Para cerrar el conjunto, Markle eligió un abrigo tipo coatigan en tono caqui, una mezcla perfecta entre abrigo de entretiempo y chaqueta formal. Su longitud a la altura de los muslos brinda protección ante el viento sin perder movilidad ni sumar volumen.

“Es ideal para esas mañanas frescas cuando querés abrigarte pero sin sentirte pesada”, describió una seguidora en redes, destacando la comodidad del diseño.

Tendencia de media estación

El estilo de Meghan Markle combina comodidad, elegancia y naturalidad, convirtiendo los cropped jeans en un aliado de transición entre verano y otoño. Esta prenda promete dominar las vidrieras y redes sociales en los próximos meses, reafirmando una máxima del estilo moderno: menos es más.