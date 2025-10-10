Explotó un experimento en medio de una feria de ciencias: una nena está grave

Un experimento explotó en una feria de ciencias en Pergamino y una nena está grave.

Lo que iba a ser una jornada educativa y recreativa en el Instituto Comercial de Rancagua se transformó en un verdadero desastre. Durante una feria de ciencias, una explosión provocó el caos: más de diez personas resultaron heridas, en su mayoría estudiantes, y una nena lucha por su vida tras recibir el impacto directo en el rostro.

El incidente se produjo el miércoles por la noche, mientras alumnos y docentes realizaban un experimento que simulaba la erupción de un volcán. Aunque todo parecía controlado, en cuestión de segundos la reacción química se desbordó y el dispositivo estalló como si fuera una bomba.

Un experimento explotó en una feria de ciencias en Pergamino y una nena está grave. El video que muestra el desastre y el drama de los heridos El momento quedó captado por los celulares de los presentes. En los videos se aprecia cómo, durante la demostración, el experimento estalla de manera violenta, proyectando fragmentos y esquirlas hacia quienes observaban. El ruido ensordecedor provocó gritos, carreras y escenas de pánico absoluto.

“Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar, había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”, relató una madre al diario La Opinión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/gabrielediego/status/1976627104096657915&partner=&hide_thread=false Hoy en #MañanasArgentinas por @c5n te contamos la explosión durante una feria de ciencias escolar en Pergamino. Sucedió en la escuela comercial de Rancagua. Así explotaba un tubo con azufre carbón y sal. Hay una nena grave que llegó al Garrahan en helicóptero. Puede perder un ojo pic.twitter.com/YeRj0M5in6 — Diego G (@gabrielediego) October 10, 2025 La peor consecuencia la sufrió una estudiante ubicada en la primera fila: recibió el impacto en el rostro y sufrió lesiones gravísimas. Durante la madrugada, los médicos del Hospital San José evaluaban trasladarla a un centro de mayor complejidad debido al riesgo de perder un ojo y al daño facial severo. Más de diez heridos y una comunidad en shock Equipos de emergencia y ambulancias acudieron de inmediato al sitio y llevaron a los lesionados al Hospital San José. Entre los afectados hay algunos adultos, aunque la mayoría son estudiantes que formaban parte de la feria. Los profesionales de la salud atendieron cortes, quemaduras y golpes de diversa intensidad. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/mdzol/status/1976630095604310403&partner=&hide_thread=false En Pergamino, quisieron simular la erupción de un volcán en una exhibición de ciencias y explotó: hay una nena en grave estado y más de diez heridos. pic.twitter.com/WEorToc2vx — MDZ Online (@mdzol) October 10, 2025 La detonación sumió a la comunidad de Rancagua en un profundo estado de shock. Padres, alumnos y docentes permanecen consternados ante un accidente que ocurrió durante una actividad que debía ser segura y educativa.

