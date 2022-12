Mi Argentina: ¿Cómo recuperar la cuenta?

¿Cómo recuperar la cuenta de Mi Argentina?

Si al registrarse se colocó mal la dirección de correo electrónico y no llega el correo de activación de la cuenta, se puede ingresar a la versión web de Mi Argentina, loguearte con tu CUIL y la contraseña que creaste, ingresar al menú Mi cuenta y cambiarlo en Tu perfil.

Si se olvida, ingresar a mi.argentina.gob.ar, hacer clic en "¿Olvidaste tu contraseña?" e informar el correo electrónico con el que se hizo la cuenta. Si no se recib respuesta, hay que fijarse si no entró en la carpeta de correo no deseado ("spam").