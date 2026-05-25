Minuto a minuto del Tedeum en la Catedral Metropolitana

El presidente Javier Milei participó este lunes 25 de Mayo del Tedeum que se realizó en la Catedral Metropolitana. En principio, el mandatario nacional se dirigió al lugar caminando desde la Casa Rosada, acompañado por funcionarios de su núcleo más cercano.
Javier Milei participó del Tedeum en la Catedral Metropolitana, con su gabinete y sin Victoria Villarruel
El presidente Javier Milei participó del Tedeum por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, acompañado por integrantes del gabinete nacional y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, y sin la vice Victoria Villarruel, que no fue invitada.