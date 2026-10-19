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19 de octubre de 2026 - 11:56
Mundo.

Ciudad del Este, bajo el agua por el Superniño: calles bajo el agua y vecinos afectados

La ciudad está en alerta, con viviendas anegadas, familias refugiadas en los techos y habitantes que recurren a botes para trasladarse por un dólar.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Drama en Ciudad del Este por el Superniño.

Drama en Ciudad del Este por el Superniño.

El panorama en Ciudad del Este es crítico por el aumento del caudal del Río Paraguay y la aparición del fenómeno climático conocido como Superniño. Las inundaciones persisten y mantienen bajo el agua las calles de este reconocido polo comercial, mientras que los habitantes deben recurrir a botes para trasladarse hasta sus lugares de trabajo.

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La crecida de los cursos de agua y las inundaciones provocaron graves consecuencias: se registró una víctima fatal, cientos de heridos y más de 1.250 evacuados. Numerosos grupos familiares tuvieron que dejar sus hogares, que quedaron sumergidos bajo más de un metro de agua.

En los sectores próximos al arroyo, el nivel de la inundación alcanzó los tres metros, lo que dejó viviendas completamente cubiertas. Ante esta situación, decenas de personas debieron pasar la noche sobre los techos de sus casas o instalarse en los escasos espacios que todavía permanecen libres de agua.

El drama de los vecinos de Ciudad del Este

La crecida del río y los arroyos alteró por completo la vida cotidiana de la ciudad y generó una situación fuera de lo habitual. Para desplazarse por las calles anegadas o llegar a los centros comerciales, numerosos habitantes tuvieron que utilizar embarcaciones y pagar un dólar por cada cruce. Al llegar a la otra orilla, podían continuar el recorrido en motocicletas que aguardaban allí, con una tarifa adicional de un dólar.

Incluso en medio de las inundaciones, la obligación de cumplir con sus jornadas laborales impulsó a cientos de personas a encontrar medios alternativos para trasladarse y evitar perder el día de trabajo.

La actividad en los grandes complejos comerciales de la ciudad, considerados entre los más importantes de Sudamérica, logró sostenerse gracias a los recursos improvisados por los vecinos ante la necesidad de continuar con sus tareas.

Mientras viviendas permanecen anegadas y numerosos barrios siguen cubiertos por el agua, el panorama se vuelve más preocupante ante el pronóstico de nuevas precipitaciones. Para las próximas horas se prevén 400 milímetros de lluvia, un volumen que podría profundizar las consecuencias de las inundaciones.

Frente a este escenario, las autoridades de la Entidad Binacional de Itaipú dejaron preparado el operativo para abrir las compuertas y permitir el ingreso del caudal adicional. De acuerdo con los datos difundidos, durante la mañana la descarga alcanzó los 10,7 millones de litros de agua por segundo.

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