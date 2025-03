Día Mundial de la Meteorología: cuales son los desafíos frente al cambio climático

El cambio climático ha alcanzado niveles sin precedentes . Entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, la temperatura media global superó por primera vez los 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales, convirtiendo a 2024 en el año más cálido en 175 años. Este aumento está relacionado con fenómenos climáticos extremos más frecuentes e intensos, como ciclones tropicales, incendios forestales y sequías prolongadas. Estos eventos no solo afectan la seguridad humana y económica, sino que también agravan problemas globales como la inseguridad alimentaria y las enfermedades sensibles al clima.

La inteligencia artificial (IA) emerge como una herramienta clave para revolucionar los pronósticos meteorológicos al procesar grandes volúmenes de datos con rapidez y precisión. Esto podría salvar vidas y reducir pérdidas económicas al anticipar mejor los desastres naturales.

Sistemas de alerta temprana

Los sistemas de alerta temprana son esenciales para preparar a las comunidades frente a fenómenos extremos. Según la OMM, estos sistemas no solo salvan vidas, sino que también ayudan a reducir la pobreza al permitir que las poblaciones vulnerables se preparen adecuadamente. Sin embargo, aún existe una brecha significativa en su implementación global, especialmente en países en desarrollo y pequeñas islas.

La OMM enfatiza que "el ciclo hidrometeorológico no distingue fronteras", lo que hace indispensable la colaboración entre naciones. Iniciativas como "Early Warnings for All" buscan garantizar que cada persona en el mundo esté protegida por un sistema de alerta temprana para 2027. Este esfuerzo refleja el compromiso global con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el ODS sobre acción climática.