Evo Morales inició huelga de hambre contra el Gobierno de Luis Arce

En palabras del dirigente Humberto Claros: “El hermano Evo no quiere más derramamiento de sangre... Pero el pueblo no acepta treguas. Nos reprimieron y humillado, y por tanto, continuaremos con el bloqueo” .

Iniciamos la huelga de hambre desde el Territorio de Lucha, convencidos de la necesidad de encontrar soluciones a los problemas que hoy enfrenta el pueblo boliviano.



Las y los revolucionarios no se rinden ni claudican. Nos mantendremos firmes en la defensa de mejores días para… pic.twitter.com/98iG3RmLJL — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 2, 2024

Una histórica alianza en crisis

Morales y Arce estuvieron cada vez más enfrentados en los últimos años. Su distanciamiento se intensificó tras la imputación judicial contra Morales, a la que sus seguidores acusan de ser una maniobra del gobierno de Arce para frenar su influencia. Desde la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico, Morales ofreció al gobierno la apertura de dos mesas de diálogo: una centrada en temas económicos y otra en asuntos políticos, aludiendo a la crisis económica que atraviesa Bolivia y a la necesidad de acuerdos que eviten más conflictos.

En sus declaraciones, Morales pidió a sus seguidores mantener una postura firme y dejó entrever que está preparado para enfrentar las consecuencias legales que puedan derivarse de las acusaciones. “Puedes arrestarme, espero que no me maten, por favor... no tengo miedo, pero no saldré de Bolivia”, expresó el exmandatario.

Toma de cuarteles y respuesta del gobierno

Simultáneamente a la huelga de hambre, seguidores de Morales protagonizaron la toma de tres instalaciones militares en Cochabamba, donde al menos 20 soldados fueron retenidos temporalmente en una de las instalaciones. En este contexto, el gobierno de Arce responsabilizó directamente a Morales por la ocupación de los cuarteles y la violencia en las manifestaciones, a lo que Morales replicó exigiendo un trato respetuoso a sus seguidores y demandando la liberación de los detenidos durante las protestas.

En un comunicado de prensa, el Estado Mayor del Pueblo aseguró que la continuidad de los bloqueos depende de la respuesta del gobierno. “No habrá tregua. Estamos ante un gobierno que nos persigue y oprime. Evo Morales es un líder que defiende al pueblo y, por ello, seguiremos resistiendo”, manifestó Claros en declaraciones a la prensa local.

Evolución de las protestas y próximos pasos

A medida que avanza la huelga de Morales, la situación en Bolivia continúa tensa, y los bloqueos de ruta afectaron severamente la movilidad y el abastecimiento de diversas regiones. Analistas locales y expertos en política boliviana señalan que esta crisis interna en el Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Arce y Morales, podría derivar en una fractura irreversible entre ambos líderes de cara a las elecciones previstas para el próximo año. En los próximos días, se espera que las organizaciones leales a Morales celebren reuniones para evaluar la continuidad de las protestas y sus exigencias al gobierno.

Morales, por su parte, reiteró que mantendrá la huelga de hambre hasta que se inicie un diálogo con Arce y su administración, remarcando que esta lucha busca la “justicia” y el “respeto” para sus seguidores y para el propio pueblo boliviano. La situación sigue en desarrollo mientras las autoridades bolivianas buscan una salida pacífica al conflicto.