La dura amenaza de Evo Morales en Bolivia si es detenido

Medida. El Gobierno decidió que Evo Morales no será más refugiado político en Argentina

“Yo tal vez puedo exagerar, pero puedo asegurar que hay un levantamiento, tengo audios que me llegan de militares y policías, militares que me dicen, por una parte, ‘nos estamos amotinando, no vamos a seguir’, porque están cambiando al mando rápidamente”, dijo.