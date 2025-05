La amenaza de Donald Trump a Apple para que fabrique los iPhones en Estados Unidos

El presidente Donald Trump advirtió este viernes a Apple con imponer un gravamen del 25% si los iPhones que comercializa en Estados Unidos no se fabrican dentro del país. “Hace tiempo informé a Tim Cook de Apple que espero que sus iPhones que se vendan en Estados Unidos sean fabricados en Estados Unidos , no en India ni en otros lugares", introdujo.

"Si no es el caso, Apple deberá pagar un arancel de al menos 25%” , publicó el mandatario en su plataforma Truth Social . Apple Inc. ha sido objetivo constante de las críticas de Trump , lo que afectó negativamente el valor de sus acciones, en contraste con otras grandes compañías tecnológicas que han mostrado recuperación en las últimas semanas. Este viernes, las acciones de Apple caen más del 3% en el premercado de Wall Street .

“No significa que Trump vaya a hacer nada más, pero no se puede predecir lo que va a pasar, y eso me hace ser cauteloso”. Con esta nueva advertencia, Trump intensifica la presión sobre Apple , lo que, aunque no es un golpe definitivo, podría profundizar la caída en el valor de sus acciones.

Los iPhones están en la mira de Donald Trump.

Las acciones de Apple en Wall Street

Este año, la inestabilidad política ha sido un elemento crucial que influyó en los mercados globales, como quedó evidenciado en la fuerte caída de las acciones el miércoles, provocada por la inquietud sobre el creciente déficit fiscal, un problema que motivó a Moody’s a degradar la calificación crediticia de Estados Unidos. Además, los inversores están atentos a las novedades relacionadas con la propuesta tributaria del gobierno de Trump.

La situación de Apple ha estado más vinculada al conflicto comercial entre Estados Unidos y China, logrando evitar el escenario más negativo que se esperaba el mes pasado. Poco después, la administración de Trump decidió excluir a importantes categorías de productos tecnológicos, como smartphones y computadoras, de los llamados aranceles recíprocos, mientras ambos países pactaron una suspensión temporal de los gravámenes sobre sus mercancías.

La visita de Donald Trump, junto a Tim Cook en la foto, a la planta de Apple de Austin, Texas, en 2019.

Trump también destacó de manera positiva al CEO de Nvidia por su participación en un foro de inversiones en Arabia Saudita, al tiempo que criticó que Tim Cook no asistiera. “Que Trump señale que Cook no está en una cumbre me pone los pelos de punta”, expresó Hare, analista del Huntington National Bank. “No me parece normal. Cualquiera que diga que puede cuantificar este riesgo se equivoca”.

¿Será posible que Apple logre superar sus diferencias con Trump?

Abordar las inquietudes de Trump respecto a la producción fuera de Estados Unidos es complicado, considerando la casi imposibilidad de fabricar iPhones y otros dispositivos tecnológicos dentro del país, especialmente en el corto plazo.

Sin embargo, la hostilidad dirigida hacia Apple representa apenas una parte de los desafíos geopolíticos que enfrenta la compañía como consecuencia de las políticas implementadas por Trump. Los informes financieros divulgados recientemente aumentaron las dudas acerca de una posible ralentización en el mercado chino, además del efecto negativo que generan los aranceles.

Donald Trump anunció que impondrá un arancel del 25% a los iPhones si Apple no los fabrica en Estados Unidos.

Esta incertidumbre política se suma a otros elementos negativos que disuadieron a varios inversores, incluyendo las inquietudes sobre el ritmo de crecimiento y una valoración elevada. Actualmente, Apple se negocia a 26,6 veces sus ganancias proyectadas, cifra significativamente superior al promedio de los últimos diez años, que se sitúa en 21.

Además, su cotización refleja una prima comparada con otras compañías de gran capitalización que se prevé crecerán con mayor rapidez este año, pese a las persistentes dificultades que Apple enfrenta en el área clave de la inteligencia artificial.