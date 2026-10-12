Congreso: Semana intensa con el debate por la ley de tierras, Presupuesto 2027 y la derogación del DNU 70

El Congreso de la Nación debatirá una agenda legislativa que incluye el proyecto de Presupuesto 2027, la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas y la inviolabilidad de la propiedad privada . El jueves, la oposición buscará sesionar para tratar la Emergencia en Discapacidad, el DNU 70/2023 y la situación de las familias endeudadas , en una jornada que estará acompañada por movilizaciones.

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Entre el martes y el jueves, se tratarán iniciativas vinculadas al presupuesto nacional, la soberanía sobre las Islas Malvinas y la protección de la propiedad privada, mientras que distintos sectores sociales preparan una movilización para presionar por el tratamiento de temas económicos y sociales .

La Libertad Avanza pondrá en marcha el debate del proyecto de Presupuesto 2027, un mes después de su ingreso al Congreso. La comisión que preside Bertie Benegas Lynch recibirá al secretario de Hacienda, Carlos Guberman , quien será el único funcionario del área económica que participará de la exposición para explicar los principales lineamientos de la iniciativa.

La discusión continuará el miércoles, en una jornada que también incluirá el tratamiento de otros proyectos relevantes para la agenda parlamentaria.

Soberanía de Malvinas

Otro de los ejes será la discusión del proyecto de ley de defensa de la soberanía de las Islas Malvinas. El oficialismo y sus aliados buscarán sostener el texto original, con la posibilidad de incorporar una modificación para crear una comisión bicameral de seguimiento del accionar del Comité de Defensa.

La propuesta establece que el Congreso pueda realizar tareas de seguimiento, pero sin intervenir directamente en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo.

Por su parte, el peronismo prepara un dictamen alternativo que se concentrará en el primer capítulo del proyecto oficial. La oposición cuestiona los apartados vinculados con la seguridad interior, la utilización de la figura de terrorismo y la creación de un consejo con participación exclusiva del Poder Ejecutivo.

Carlos Guberman y Pablo Quirno

Propiedad privada: Diputados debatirá el proyecto

La Cámara baja también comenzará a analizar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que ya cuenta con media sanción del Senado.

Durante su tratamiento en la Cámara Alta, la iniciativa sufrió modificaciones y perdió algunos de los puntos impulsados originalmente por el Gobierno, entre ellos la eliminación de restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.

En los pasillos del Congreso, según el escenario planteado por el oficialismo, se especula con la posibilidad de incorporar esas restricciones mediante una nueva disposición legal.

Emergencia en discapacidad y DNU 70

La atención estará puesta en el jueves, cuando bloques de la oposición, entre ellos Unidos, Unión por la Patria, la izquierda y la Coalición Cívica, intentarán reunir el quórum para debatir la derogación total del DNU 70/2023, la prórroga de la Emergencia en Discapacidad y distintas iniciativas relacionadas con el endeudamiento de las familias.

Desde el oficialismo confían en que el tratamiento del proyecto sobre propiedad privada, previsto para el día anterior, pueda dificultar la convocatoria opositora. En tanto, los bloques que impulsan la sesión reconocen que no cuentan con los números suficientes y apuestan a que la movilización social influya en la posición de los legisladores.

Convocatoria a una movilización

La jornada de protesta está prevista para las 10:30 del jueves y contará con la participación de organizaciones universitarias, personas con discapacidad, jubilados, sectores afectados por el endeudamiento, partidos políticos, movimientos sociales, la CGT, la CTA y agrupaciones de inquilinos.

La movilización coincidirá con una jornada parlamentaria en la que la oposición buscará avanzar con iniciativas que generan diferencias con el Gobierno nacional. El resultado de las negociaciones por el quórum será determinante para establecer si los proyectos llegan a debatirse en el recinto.