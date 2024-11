Cortar las alas

Polémica. Reunión con gremios aeronáuticos: no habrá medidas mientras negocien

Además de esto, y quizás lo más grave, fue que se vivió una situación de retención de más de mil pasajeros en distintos aviones, a los cuales “Intercargo” no les brindó el servicio de rampa para que pudieran descender, ocasionando que los ocupantes tengan que estar en condiciones inhumanas, como sufrir la falta de aire.

Hasta el viernes lo que se supo fue que el Presidente instó a los sindicatos aeronáuticos a presentar una propuesta que contemple la operatividad sin conflictos de la empresa estatal.

Voceros de Casa de Rosada señalaron que el Gobierno nacional no va a poner más plata en la aerolínea y que, de no prosperar la negociación con los gremios, se avanzaría en la implementación de un plan preventivo de crisis, que permita el ordenamiento de la firma para su posterior venta.

Veremos qué sucede durante la presenta semana, habida cuenta de que ya se vislumbran las intenciones certeras de cerrar definitivamente Aerolíneas Argentinas o acelerar el proceso para privatizar la empresa estatal mediante una ley que salga del Congreso.

El conflicto parece haber tocado fondo y nadie se anima a apostar cómo puede terminar el mismo.

¿Se acabó la recesión?

En el marco del acto por los 100 años de la fundación de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el presidente Javier Milei se mostró exultante por algunos números económicos y se animó a decir que la recesión en la Argentina ha terminado y que el país comenzó a crecer.

El pronostico señalado por el primer mandatario tiene su sustento, por ejemplo, en las estadísticas que difundió la CAME, donde se señala que las ventas en cámaras pymes de alimentos y bebidas crecieron un 5,8% en octubre y que las ventas minoristas aumentaron un 2.9% en términos interanuales, es decir, en comparación con el mes de octubre del año 2023 cuando Sergio Massa llevaba adelanta su “Plan platita” y fomentaba mucho el consumo.

Otros datos alentadores que seguramente motivaron al presidente Javier Milei en su discurso fueron que el dólar está absolutamente quieto y en baja, que la brecha entre el dólar blue y el dólar Banco Nación hoy está un poquitito más arriba del 10%; que el riesgo país perforó la barrera de los 900 puntos y que la inflación de la ciudad autónoma de Buenos Aires para el mes de octubre dio un 3,2%, valor que suele anticipar cómo será el número del indice de precios a nivel nacional.

En este marco de buenas noticias económicas, vale destacar la actitud del líder libertario de hacer lugar en sus palabras para reconocer de que todavía existe más de la mitad de la gente en el país que se encuentran bajo la línea de la pobreza y de que espera que este panorama se empiece a revertir a partir del crecimiento que se evidencia en los números.

Trump al poder

A nivel internacional, la noticia destacada fue el triunfo contundente de líder republicano, Donald Trump, en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.

El empresario, que ira por su segundo mandato en el país del Norte, dejó totalmente en offside a las encuestadoras que hablaban de una paridad absoluta en los comicios, cuestión que no fue así y que sumergió a los demócratas en una fuerte crisis política.

Con casi cinco millones de votos más que Kamala Harris, Trump consiguió una victoria abrumadora que lo llevará a tener mayoría no solamente en la Convención Electoral sino también en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Representantes, dándole un poder más que importante al magnate durante su gestión.

En Argentina, las repercusiones estuvieron encabezadas por el presidente Javier Milei, quien se mostró eufórico en sus redes sociales por la victoria del republicano en los comicios presidenciales.

Para el líder libertario y para el Gobierno nacional la victoria de Trump es una señal que genera mucho optimismo, tal es así, que ya se confirmó que el presidente Javier Milei viajará esta semana a los Estados Unidos para asistir a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), oportunidad en la cual se sucedería un primer encuentro con el presidente electo de los Estados Unidos.

Presión judicial

La semana que pasó fue un tiempo muy complicado para el expresidente de la Nación, Alberto Fernández.

El juez federal Julián Ercolini citó al ex mandatario para ser indagado, junto a otras 37 personas, en la causa por presuntas irregularidades en la contratación de seguros para organismos públicos.

El tono con el que hizo la citación, sumado a la gran cantidad de pruebas que se tienen, configuran un escenario donde la libertad de Fernández podría correr serio riesgo.

Es más, el fiscal de lo causa y lo aceptado por el juez Ercolini ya estarían encuadrando todo en lo que sería una posible asociación ilícita.

Además de esto, Fernández también fue citado por la Causa Vialidad y por el tema de Violencia de Género, donde las pruebas tienen una contundencia que ya nadie duda que el mismo va a terminar procesado.

Aporte vial

En el plano comunal, se conoció el ingreso de un pedido de endeudamiento del Ejecutivo municipal al Concejo Deliberante de San Salvador, el cual tendría como objetivo darle mayor énfasis a la concreción de obras de asfalto en la capital jujeña.

Dentro de este marco, vale señalar que lo recaudado por la tasa vial - que ya se viene utilizando-, de junio a septiembre, dio como resultado unos 451 millones de pesos. Cifra que si se le saca junio, que fue el primer mes de recaudación, daría un promedio de 120 millones de pesos por mes.

Hasta el momento se llevan gastados 546 millones de pesos en obras, o sea, que hay 95 millones de pesos que fueron aportados por parte del Municipio de San Salvador.

Si bien, actualmente hay cinco obras en ejecución y cuatro expedientes más que son complementarios, la idea del endeudamiento es poder iniciar muchas más obras en San Salvador con empresas locales que permitan darle mayor celeridad a los trabajos, a sabiendas de que se aproxima la temporada de lluvias.

Obviamente, todo esto es posible gracias al flujo de fondos que le da tasa vial al Municipio capitalino, el cual lo habilita para poder encarar acciones financieras a buena tasa en cualquier banco por la capacidad de repago que garantiza la recaudación del aporte brindado por los vecinos.

Seguridad pública

En la semana que pasó, en el ámbito de la seguridad, el ministro de Seguridad de la Provincia, Guillermo Corro, indicó que en 15 días va a dar inicio con un proceso de traslado de presos alojados en comisarias hacia la cárcel de Villa Gorriti de capital.

La iniciativa, que implicará el movimiento de 230 detenidos, posibilitará que se liberen efectivos policiales para reforzar la vigilancia y mejorar la seguridad en las calles. Además se contribuirá a mejorar la custodia de los presos puesto que van a estar mejor controlados por personal penitenciario que formativamente se prepararon para esto.

Ante tal fin, desde la cartera de Seguridad también se anuncio que el Pabellón 1 de Gorriti se va a reacondicionar para funcionar como alcaldía, a la vez que se va a habilitar un pabellón de cincuenta camas en Alto Comedero para que también sea usado como alcaldía y las comisarías no vuelvan a tener detenidos.

Conflictividad gremial

Antes de culminar, no podemos dejar de comentar la semana complicada que se vivió en Jujuy por las protestas gremiales y los paros que se hicieron sentir en distintos sectores de la administración pública provincial.

Marchas no tan numerosas y medidas de fuerza extremas, como el paro por tiempo indeterminado del Cedems, configuraron un panorama de fuerte resistencia desde lo gremial hacia el Gobierno provincial por cuestiones salariales.

Si bien, dentro de este marco, se anuncio el pago de un bono de 200.000 y 140.000 mil pesos, según el nivel salarial, a pagarse en cuotas, la realidad financiera de Jujuy dista de poder ofrecer algo más de cara a la conclusión del año.

Hoy por hoy, el Gobierno no cuenta con herramientas como para poder mejorar la oferta salarial que hasta el momento se ofreció, puesto que la caída de la recaudación -tanto nacional como provincial- y el cuantioso dinero que se dejó de enviar -y que se adeuda- desde Nación en educación, salud, obra pública y subsidios, atan prácticamente de pie y de manos a la administración provincial.

Veremos cómo se desarrolla este conflicto en los próximas días y si existe la posibilidad de algún mecanismo de diálogo que permita acercar las partes en el marco de lo racional y de lo posible.

Futuro incierto

De cara a la semana que se inicia, seguramente, Cristina Fernández de Kirchner va a ser noticia.

El día 13 de noviembre se va a leer la sentencia que le corresponde por su participación en la causa vialidad, sobre la cual ya muchos anticipan que se podría ratificar la pena de 6 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos permanentes.

Sin ser oficialismo, el destino de la ex Presidenta se torno más que complicado, donde no sólo no habría posibilidad de sobreseimiento, sino que además se sucedería un fallo en segunda instancia que la podría complicar en sus aspiraciones electorales.

Hasta aquí llegamos. ¡Buen inicio de semana para todos!

Alberto Siufi