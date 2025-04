Fin del congelamiento: los senadores pasarían a cobrar dietas que superan los $9 millones

País. No hubo quorum y se cayó la Sesión Preparatoria en el Senado

Fueron algunos los legisladores los que se levantaron para frenar este incremento. Luis Juez, senador del PRO, fue el primero en manifestarse en contra de un posible aumento. A través de una carta dirigida a la vicepresidenta, expresó: " no son momentos para discutir los salarios de la política ", destacando que este debería ser un momento para " acompañar el esfuerzo que hace el pueblo ". Juez solicitó, de manera explícita, que su dieta como senador se mantuviera congelada durante todo el año 2025.

A esta postura se sumaron los senadores de Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano, quienes también pidieron que sus dietas se congelen. Sin embargo, otros legisladores aún no han expresado públicamente su opinión sobre el tema. Los senadores coinciden en que la decisión sobre este asunto debe tomarse de manera unánime, dado que no es posible que algunos legisladores mantengan su dieta congelada mientras que otros no.