La oposición está encaminada para rechazar los pliegos de García-Mansilla en el Senado

El titular del bloque de senadores de UxP, José Mayans, acusó a la vicepresidenta Victoria Villarruel de querer "cerrar el Parlamento".

Respaldaron la iniciativa con su rúbrica los senadores Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza), Eduardo Vischi (UCR), Carlos Espínola (Provincias Unidas), Beatriz Ávila (Pro), Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia) y el peronista no alineado al kirchnerismo Juan Carlos Romero. Desde Unión por la Patria también se sumaron los apoyos de Lucía Corpacci, Sergio Uñac y Claudia Ledesma.

Los fundamentos contra García-Mansilla

Los legisladores de Unión por la Patria consideraron que, debido a una cuestión normativa, respaldaron con su firma la posibilidad de que el pliego sea debatido. “Es meramente una cuestión formal, que de ninguna manera deberá entenderse como un acompañamiento a la postulación del Dr. (Manuel) García Mansilla, sino que responde exclusivamente a la necesidad de dar cumplimiento al procedimiento reglamentario establecido”. Los senadores aclararon que votaran negativamente el pliego de García-Mansilla.

José Mayans indicó en la reunión que “una persona que es nombrada por decreto puede ser sacada por decreto. La designación por decreto es una afrenta al sistema democrático, al sistema republicano porque viola la Constitución y hay que ponerle un límite a esto. Reclamamos el respeto al Parlamento”.

Mayans tildó a Manuel García-Mansilla de ocupar el cargo de manera ilegítima. “Hoy tenemos una persona que usurpa el Poder Judicial, está haciendo fallos que son nulos de nulidad absoluta porque no tiene el acuerdo del Senado como lo establece la Constitución Nacional”.

Por su parte, el senador Francisco Paoltroni afirmó que votará en contra de ambas postulaciones. “Acá se está violentando al Senado de la Nación, no se respeta la institucionalidad, este es un poder independiente y como tal no tiene que obedecer las órdenes del Ejecutivo ni de nadie. Hay un procedimiento para el nombramiento de jueces de la Corte, que es un tema sensible porque es otro poder independiente, y la última instancia es la justicia de la Nación y entonces no se puede hacer cualquier cosa como se intentó hacer, no se puede violentar nuestro sistema institucional”.

Debate de la UCR

La UCR llevará a cabo un encuentro interno el lunes siguiente, donde participarán la dirigencia del Comité Nacional, los mandatarios provinciales del partido y los legisladores de la Cámara Alta. En dicha reunión, definirán la posición que asumirán en la sesión del jueves venidero. Buscan evitar una situación similar a la que atravesó el titular del bloque, Eduardo Vischi, durante la votación sobre la conformación de una comisión investigadora por el escándalo vinculado a las criptomonedas $Libra.

Ese día, Vischi respaldó con su rúbrica la iniciativa para establecer una comisión, pero más tarde, en la sesión, terminó votando en contra debido a las presiones ejercidas por el oficialismo.

Por su parte, Martín Lousteau dejó en claro su postura durante el debate en la Comisión de Acuerdos, ratificándola al suscribir el dictamen. “Me da vergüenza que mis compañeros de bloque hayan venido a esta comisión cuando había quorum y no me voy a callar, estuvieron especulando con que esta sesión que corresponde para defender la Constitución y la Corte Suprema no se hiciera. Radicales y lo digo como presidente del radicalismo, que se llenan la boca hablando de (Hipólito) Irigoyen que decía, “nuestro programa es la Constitución”, y ahora con cualquier excusa, táctica, conveniencia del corto plazo, especulación electoral, cuando hay que defender la Constitución, vemos especulación”.

La reacción del senador Maximiliano Abad no tardó en llegar, ya que ambos forman parte de la misma comisión. “Que el presidente de mi partido acuse innecesariamente a senadores de su partido, es una bajeza fuera de lo común en la política”.