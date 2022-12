Live Blog Post

"Un árbitro en serio en el Poder Judicial"

"Hay una patente de impunidad para el que no sea peronista y para el que lo es, se le inventan cosas. No es sostenible un país así con esos parámetros. Necesitamos que vuelva a haber un árbitro en serio en el Poder Judicial de Argentina que aplique el derecho y que tenga la garantía para todos los ciudadanos y ciudadanos que todos son iguales ante la ley. Eso no existe hoy y es grave".