miércoles 21 de octubre de 2026
21 de octubre de 2026 - 13:22
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Diputados EN VIVO: minuto a minuto de una sesión clave por discapacidad, Ley de Tierras y deudas familiares

Con 132 legisladores presentes, comenzó el debate en la sesión especial de la Cámara de Diputados. Se prevé que la sesión dure al menos 18 horas.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Sesión en Diputados

Sesión en Diputados

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La Cámara de Diputados de la Nación celebra este miércoles 21 de octubre una sesión especial con una agenda que incluye proyectos vinculados con la discapacidad, el endeudamiento de las familias argentinas y la Ley de Tierras. El oficialismo consiguió el quórum necesario para iniciar el debate, que también contempla modificaciones sobre propiedad privada, trazabilidad de medicamentos y sanciones por vandalismo rural. Se espera una jornada extensa, con negociaciones entre La Libertad Avanza, sus aliados y distintos sectores de la oposición para definir el contenido de las iniciativas y reunir los votos necesarios para su aprobación.

Minuto a minuto de la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación

Diputados aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el proyecto vuelve al Senado

La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con 124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstenciones. El proyecto, impulsado por el oficialismo y acompañado por sus aliados, recibió modificaciones que incluyen la reincorporación de restricciones a la venta de tierras a extranjeros. Además, la iniciativa establece cambios que encarecen las expropiaciones realizadas por el Estado y facilitan los desalojos. Debido a las modificaciones introducidas, el texto deberá regresar al Senado para su revisión antes de convertirse en ley.

Diputados negocian cambios en Discapacidad

En medio de la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, legisladores de distintos bloques se retiraron momentáneamente del recinto durante el debate por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para intentar alcanzar un acuerdo sobre el proyecto de Discapacidad.

Las negociaciones están centradas en los pedidos del diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, presidente del bloque Argentina Federal. Según trascendió, si el oficialismo acepta las modificaciones solicitadas, el proyecto podría adelantarse en el temario y recibir acompañamiento de otros sectores. Mientras tanto, persisten diferencias sobre los recursos presupuestarios destinados al área, una discusión que también podría trasladarse al debate del Presupuesto.

El oficialismo consiguió quórum y comenzó la sesión

La Libertad Avanza logró reunir el quórum necesario para abrir la sesión especial en la Cámara de Diputados. Según informó Noticias Argentinas, a las 12:25 se constató la presencia de 131 legisladores, dos más que los 129 requeridos para sesionar.

El oficialismo contó con el acompañamiento del PRO, sectores de la UCR y legisladores de Provincias Unidas, Argentina Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo. De esta manera, quedó habilitado el tratamiento de una agenda que podría extenderse hasta la madrugada del jueves.

Diputados fue convocado para debatir cinco temas centrales

La sesión especial fue convocada por La Libertad Avanza para este miércoles a las 12. El temario incluye la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cambios vinculados con la Ley de Tierras, iniciativas sobre discapacidad, endeudamiento familiar, trazabilidad de medicamentos y nuevas sanciones por vandalismo rural.

La convocatoria reúne proyectos del oficialismo y propuestas de la oposición, con diferencias importantes sobre el alcance de algunas medidas. El tratamiento se anticipa extenso por la cantidad de iniciativas y las negociaciones pendientes.

Discapacidad: el Gobierno busca avanzar con una nueva ley

Uno de los principales puntos de discusión será el futuro de la legislación sobre discapacidad. Mientras sectores de la oposición impulsan prorrogar la emergencia nacional hasta el 31 de diciembre de 2027, el oficialismo propone establecer un régimen permanente de fortalecimiento y sostenibilidad del sistema.

La iniciativa genera diferencias en torno a las pensiones, las prestaciones y los recursos destinados a garantizar la atención. Desde el Gobierno aseguran que el financiamiento estará contemplado, mientras que organizaciones vinculadas con la discapacidad reclaman que se cumpla la legislación vigente.

Endeudamiento familiar: dos propuestas enfrentadas

La situación de las familias que acumulan deudas será otro de los ejes de la sesión. El oficialismo impulsa medidas orientadas a mejorar la educación financiera, transparentar las condiciones de los créditos y prevenir fraudes digitales, sin establecer una intervención directa sobre las deudas entre privados.

En cambio, sectores opositores proponen declarar una emergencia por 180 días y habilitar mecanismos de refinanciación para determinados hogares endeudados. Las diferencias anticipan una discusión sobre el papel del Estado frente al crecimiento de la morosidad.

Ley de Tierras: debatirán límites a la propiedad extranjera

La Cámara de Diputados tratará el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que cuenta con media sanción del Senado y fue modificado durante su análisis en comisiones.

Entre los cambios incorporados figura la restitución de los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, establecidos en la legislación de 2011 y derogados por el DNU 70/2023. Si Diputados aprueba el texto con estas modificaciones, deberá regresar al Senado para su revisión.

Una sesión que podría extenderse hasta la madrugada del jueves

La cantidad de proyectos y las diferencias entre las propuestas del oficialismo y la oposición anticipan una extensa jornada legislativa. Las estimaciones difundidas indican que el debate podría prolongarse entre 16 y 18 horas, e incluso continuar durante la madrugada del jueves 22 de octubre.

Además de las iniciativas sobre tierras, discapacidad y deudas familiares, los diputados deberán abordar los proyectos sobre trazabilidad de medicamentos y vandalismo rural.

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