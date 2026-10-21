Diputados EN VIVO: minuto a minuto de una sesión clave por discapacidad, Ley de Tierras y deudas familiares

La Cámara de Diputados de la Nación celebra este miércoles 21 de octubre una sesión especial con una agenda que incluye proyectos vinculados con la discapacidad, el endeudamiento de las familias argentinas y la Ley de Tierras. El oficialismo consiguió el quórum necesario para iniciar el debate, que también contempla modificaciones sobre propiedad privada, trazabilidad de medicamentos y sanciones por vandalismo rural. Se espera una jornada extensa, con negociaciones entre La Libertad Avanza, sus aliados y distintos sectores de la oposición para definir el contenido de las iniciativas y reunir los votos necesarios para su aprobación.
Diputados aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el proyecto vuelve al Senado
La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con 124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstenciones. El proyecto, impulsado por el oficialismo y acompañado por sus aliados, recibió modificaciones que incluyen la reincorporación de restricciones a la venta de tierras a extranjeros. Además, la iniciativa establece cambios que encarecen las expropiaciones realizadas por el Estado y facilitan los desalojos. Debido a las modificaciones introducidas, el texto deberá regresar al Senado para su revisión antes de convertirse en ley.