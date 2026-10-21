Diputados EN VIVO: minuto a minuto de una sesión clave por discapacidad, Ley de Tierras y deudas familiares

Diputados negocian cambios en Discapacidad

En medio de la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, legisladores de distintos bloques se retiraron momentáneamente del recinto durante el debate por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para intentar alcanzar un acuerdo sobre el proyecto de Discapacidad.

Las negociaciones están centradas en los pedidos del diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, presidente del bloque Argentina Federal. Según trascendió, si el oficialismo acepta las modificaciones solicitadas, el proyecto podría adelantarse en el temario y recibir acompañamiento de otros sectores. Mientras tanto, persisten diferencias sobre los recursos presupuestarios destinados al área, una discusión que también podría trasladarse al debate del Presupuesto.