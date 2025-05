En vivo, minuto a minuto: el juicio por la muerte de Diego Maradona

Live Blog Post

Décima audiencia por la muerte de Diego: Se complica la situación de Leopoldo Luque

Hoy declaró Flavio José Tunessi, médico traumatólogo del club Gimnasia y Esgrima de La Plata, quien tuvo un rol clave en los días previos a la cirugía en 2020 y notó un “abrupto deterioro” de Diego hacia fines de octubre de 2020.

En su relato, el traumatólogo dijo que notó un importante cambio en la salud del astro mundial entre el partido que marcó la reanudación del fútbol argentino en plena pandemia y la celebración de su cumpleaños número 60 que se hizo en el estadio.

“Ese día lo vi muy desmejorado, más flaco, de poco ánimo, se tambaleaba. Me sorprendió que le pregunté si necesitaba algo y me dijo ‘me voy, no estoy bien’. Al otro día me habla Luque, me dijo que nadie lo vio bien y me preguntó si se podía hacer una internación en Ipensa. Yo dije que no tenía drama”, relató quien gestionó su ingreso al sanatorio de La Plata.