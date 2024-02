Live Blog Post

El comunicado de la Casa Rosada

La oficina del presidente Javier Milei publicó un comunicado tras la caída de la Ley Ómnibus.

"El presidente no va a permitir que quienes hace años se benefician de un sistema corrupto y empobrecedor, frustren el futuro de todos los argentinos", escribieron.

"Los gobernadores tomaron la decisión de destruir la Ley Bases artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla. Decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina", agrega.

"Llegaron a sus puestos levantando las banderas del cambio y traicionaron a sus votantes. No vamos a seguir discutiendo con quienes exigen mantener sus privilegios mientras el 63% de los chicos no come", indica.

Por último, subraya que "la ley se debatirá cuando entiendan que es el pueblo quien la necesita, no es el Gobierno".