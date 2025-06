La fiscalía apeló la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner y pidió que la trasladen

En su dictamen, los fiscales sostuvieron que no existen "razones humanitarias" que justifiquen el otorgamiento de una medida excepcional como la prisión domiciliaria. Además, señalaron que la edad de la ex mandataria (72 años) no constituye un motivo automático para acceder a este beneficio. En este sentido, mencionaron el caso del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, a quien se le rechazó un pedido similar por haber cumplido 70 años.