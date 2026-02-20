El oficialismo obtuvo dictamen para tratar la Reforma Laboral en el Senado

Live Blog Post

Buscando la sanción definitiva de la reforma laboral

Para el día de hoy, La Libertad Avanza citó a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda con la idea de acompañar las modificaciones que introdujo Diputados. Entre ellas, la eliminación del artículo 44 referido a las licencias por enfermedad.

La convocatoria generó cuestionamientos de la oposición. El diputado Germán Martínez advirtió durante el jueves: “La Cámara de Diputados aún no sesionó y la Dirección de Comisiones del Senado ya convocó para dictaminar un expediente que no tiene. Esto es antirreglamentario e ilegal”.

La crítica apunta a la convocatoria de la Dirección General de Comisiones del Senado de la Nación Argentina para una reunión conjunta de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto, prevista para este viernes, pese a que el expediente continúa en la Cámara de Diputados.