El oficialismo obtuvo dictamen para tratar la Reforma Laboral en el Senado

Tras la aprobación de la reforma laboral en Diputados, el Senado trata hoy el proyecto en comisiones para firmar dictamen y llevarlo a sesión el viernes 27

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Senadores La Libertad Avanza siguen con expectativas los cambios a la Reforma Laboral. En imagen Patricia Bullrich, Bartolomé Abdala y Ezequiel Atauche. (Fotos: Celeste Salguero/ Comunicación Senado)

El proyecto de modernización/reforma laboral tiene este viernes 20 de febrero su primer paso formal en el Senado tras la aprobación en Diputados. La actividad comenzó desde las 10:00 con un plenario de comisiones convocado para avanzar con el dictamen.

Según la agenda oficial de comisiones del Senado, a las 10:00 se reúnen en forma plenaria Trabajo y Previsión Social y Presupuesto y Hacienda, el ámbito donde el oficialismo busca firmar el despacho que habilite el tratamiento en el recinto.

Qué se busca hoy y cuál es la fecha que se maneja para la sesión

El objetivo político es tener dictamen hoy y dejar el proyecto listo para sesionar el viernes 27 de febrero, según la hoja de ruta que impulsa el oficialismo.

Ese calendario también aparece en la agenda parlamentaria de extraordinarias: el Senado pretende cerrar el tema antes de fin de mes, luego de la sesión maratónica de Diputados y el paro general de la CGT.

El oficialismo obtuvo dictamen

Finalmente La Libertad Avanza logró dictamen para tratar la modificación de la Reforma Laboral en el Senado. Fue luego de la eliminación del artículo 44 y su aprobación en Diputados.

Buscando la sanción definitiva de la reforma laboral

Para el día de hoy, La Libertad Avanza citó a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda con la idea de acompañar las modificaciones que introdujo Diputados. Entre ellas, la eliminación del artículo 44 referido a las licencias por enfermedad.

La convocatoria generó cuestionamientos de la oposición. El diputado Germán Martínez advirtió durante el jueves: “La Cámara de Diputados aún no sesionó y la Dirección de Comisiones del Senado ya convocó para dictaminar un expediente que no tiene. Esto es antirreglamentario e ilegal”.

La crítica apunta a la convocatoria de la Dirección General de Comisiones del Senado de la Nación Argentina para una reunión conjunta de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto, prevista para este viernes, pese a que el expediente continúa en la Cámara de Diputados.

Por qué vuelve al Senado y qué puede pasar después

La iniciativa regresa a la Cámara alta porque Diputados introdujo cambios al texto que el Senado ya había aprobado previamente, lo que obliga a una nueva revisión y votación.

Si el Senado aprueba el texto que llega desde Diputados, el proyecto queda sancionado por el Congreso y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación. Si el Senado vuelve a modificarlo, el expediente puede retornar a Diputados para otro tramo del trámite legislativo.

Nota competa: Reforma laboral: qué pasa ahora tras la aprobación en Diputados y por qué vuelve al Senado

