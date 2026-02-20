El oficialismo obtuvo dictamen para tratar la Reforma Laboral en el Senado

El proyecto de modernización/reforma laboral tiene este viernes 20 de febrero su primer paso formal en el Senado tras la aprobación en Diputados. La actividad comenzó desde las 10:00 con un plenario de comisiones convocado para avanzar con el dictamen.
Según la agenda oficial de comisiones del Senado, a las 10:00 se reúnen en forma plenaria Trabajo y Previsión Social y Presupuesto y Hacienda, el ámbito donde el oficialismo busca firmar el despacho que habilite el tratamiento en el recinto.
Qué se busca hoy y cuál es la fecha que se maneja para la sesión
El objetivo político es tener dictamen hoy y dejar el proyecto listo para sesionar el viernes 27 de febrero, según la hoja de ruta que impulsa el oficialismo.
Ese calendario también aparece en la agenda parlamentaria de extraordinarias: el Senado pretende cerrar el tema antes de fin de mes, luego de la sesión maratónica de Diputados y el paro general de la CGT.
20-02-2026 12:43
El oficialismo obtuvo dictamen
Finalmente La Libertad Avanza logró dictamen para tratar la modificación de la Reforma Laboral en el Senado. Fue luego de la eliminación del artículo 44 y su aprobación en Diputados.
20-02-2026 10:15
Buscando la sanción definitiva de la reforma laboral
Para el día de hoy, La Libertad Avanza citó a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda con la idea de acompañar las modificaciones que introdujo Diputados. Entre ellas, la eliminación del artículo 44 referido a las licencias por enfermedad.
La convocatoria generó cuestionamientos de la oposición. El diputado Germán Martínez advirtió durante el jueves: “La Cámara de Diputados aún no sesionó y la Dirección de Comisiones del Senado ya convocó para dictaminar un expediente que no tiene. Esto es antirreglamentario e ilegal”.
La crítica apunta a la convocatoria de la Dirección General de Comisiones del Senado de la Nación Argentina para una reunión conjunta de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto, prevista para este viernes, pese a que el expediente continúa en la Cámara de Diputados.
20-02-2026 10:08
Por qué vuelve al Senado y qué puede pasar después
La iniciativa regresa a la Cámara alta porque Diputados introdujo cambios al texto que el Senado ya había aprobado previamente, lo que obliga a una nueva revisión y votación.
Si el Senado aprueba el texto que llega desde Diputados, el proyecto queda sancionado por el Congreso y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación. Si el Senado vuelve a modificarlo, el expediente puede retornar a Diputados para otro tramo del trámite legislativo.