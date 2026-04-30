jueves 30 de abril de 2026
30 de abril de 2026 - 12:37
en vivo País.

Minuto a minuto: Javier Milei visitará el portaaviones nuclear de EE.UU. en el Mar Argentino

Javier Milei llegó al buque nuclear cerca del mediodía para participar de los ejercicios navales conjuntos con Estados Unidos. Seguí el minuto a minuto del evento.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
image

EN VIVO

Javier Milei viajó esta mañana al portaaviones nuclear USS Nimitz para participar de una actividad conjunta organizada por el Comando Sur (SOUTHCOM) y la Embajada de Estados Unidos en Argentina, en el marco de los ejercicios navales Passex 2026 que se desarrollan en el Atlántico Sur. El presidente partió desde Aeroparque a las 10 de la mañana y aterrizó en la cubierta del buque una hora y media más tarde.

Live Blog Post

Karina Milei junto a Javier Milei

Junto a Milei viajó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, quienes posaron junto al embajador estadounidense Peter Lamelas al aterrizar en el navío. También estaban presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Defensa, Carlos Presti, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay.

image

Live Blog Post

Traslado se realizó a bordo de un Grumman C-2 Greyhound estadounidense

El traslado se realizó a bordo de un Grumman C-2 Greyhound estadounidense, la aeronave de transporte que opera desde y hacia la cubierta del portaaviones. La visita presidencial coincidió con una demostración aérea de aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk, prevista como parte del programa del último día de ejercicios.

Live Blog Post

Milei arribó al portaaviones USS Nimitz

El Presidente llegó al buque nuclear cerca del mediodía. Se sumó a una actividad conjunta organizada en el marco de los ejercicios navales Passex 2026.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Javier Milei visitará el portaaviones nuclear de EE.UU. en el Mar Argentino

Javier Milei: "Nunca un país hizo un avance tan grande en tan poco tiempo"

Milei habló del ataque a Trump, la inflación y la economía: "lo peor ya pasó"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel