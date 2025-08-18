lunes 18 de agosto de 2025

18 de agosto de 2025 - 06:43
Copa Libertadores

Palmeiras vs Universitario: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Libertadores

Palpitamos la previa del choque entre Palmeiras y Universitario. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Piero Maza Gómez.

Palmeiras vs Universitario: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Libertadores
Palmeiras goleó en la ida, prácticamente abrochó el boleto a la siguiente instancia de la Copa Libertadores y este jueves 21 de agosto enfrentará a Universitario. El juego será en el estadio Allianz Parque a partir de las 21:30 (hora Argentina).

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 4 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 14 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y fue Palmeiras quien ganó 0 a 4.

Piero Maza Gómez es el elegido para dirigir el partido.

Los resultados de Palmeiras en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Sporting Cristal 2 vs Palmeiras 3 (3 de abril)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 1 vs Cerro Porteño 0 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Bolívar 2 vs Palmeiras 3 (24 de abril)
  • Fase de Grupos: Cerro Porteño 0 vs Palmeiras 2 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 2 vs Bolívar 0 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Palmeiras 6 vs Sporting Cristal 0 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Universitario 0 vs Palmeiras 4 (14 de agosto)
Los resultados de Universitario en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Universitario 0 vs River Plate 1 (2 de abril)
  • Fase de Grupos: Independiente del Valle 1 vs Universitario 0 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Barcelona 0 vs Universitario 1 (22 de abril)
  • Fase de Grupos: Universitario 1 vs Independiente del Valle 1 (8 de mayo)
  • Fase de Grupos: Universitario 1 vs Barcelona 0 (14 de mayo)
  • Fase de Grupos: River Plate 1 vs Universitario 1 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: Universitario 0 vs Palmeiras 4 (14 de agosto)
Horario Palmeiras y Universitario, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

