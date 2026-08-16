Flamengo vs Cruzeiro: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Tras el empate en 1 en la ida, Flamengo y Cruzeiro definen este miércoles 19 de agosto su pasaje a Cuartos de Final de la Copa Libertadores. El partido comenzará a las 21:30 (hora Argentina) y se jugará en el Maracanã.

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La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 12 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y el partido finalizó con un empate a 1.

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