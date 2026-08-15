Independiente Riv. (M) vs Fluminense: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Libertadores

Indep.Mza. y Fluminense buscarán desempatar, después de igualar en el partido de ida, para definir el pase a Cuartos de Final de la Copa Libertadores. El duelo se jugará este martes 18 de agosto, desde las 19:00 (hora Argentina), en el Mundialista de Mendoza.

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El conjunto local ganó 1 partido y empató 2 en sus últimos 3 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 11 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y terminó en empate a 0.

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