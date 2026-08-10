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10 de agosto de 2026 - 10:18
Copa Libertadores

Rosario Central vs Corinthians: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

En la previa de Rosario Central vs Corinthians, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este jueves 13 de agosto desde las 21:30 (hora Argentina) en el estadio Gigante de Arroyito.

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Rosario Central vs Corinthians: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

El Canalla y Corinthians se verán las caras el jueves 13 de agosto por la llave 2 de la Copa Libertadores. El encuentro será en el estadio Gigante de Arroyito, a las 21:30 (hora Argentina).

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En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 1 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 9 de mayo, en Segunda Fase del torneo Copa Libertadores 2000, y Corinthians se quedó con la victoria por 3 a 2.

Los resultados de Rosario Central en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Rosario Central 0 vs Independiente del Valle 0 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Libertad 0 vs Rosario Central 1 (15 de abril)
  • Fase de Grupos: UCV 0 vs Rosario Central 3 (28 de abril)
  • Fase de Grupos: Rosario Central 1 vs Libertad 0 (5 de mayo)
  • Fase de Grupos: Rosario Central 4 vs UCV 0 (19 de mayo)
  • Fase de Grupos: Independiente del Valle 1 vs Rosario Central 0 (27 de mayo)
Los resultados de Corinthians en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Platense 0 vs Corinthians 2 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Corinthians 2 vs Santa Fe 0 (15 de abril)
  • Fase de Grupos: Corinthians 2 vs Peñarol 0 (30 de abril)
  • Fase de Grupos: Santa Fe 1 vs Corinthians 1 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Peñarol 1 vs Corinthians 1 (21 de mayo)
  • Fase de Grupos: Corinthians 0 vs Platense 2 (27 de mayo)
Horario Rosario Central y Corinthians, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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