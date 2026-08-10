Rosario Central vs Corinthians: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

El Canalla y Corinthians se verán las caras el jueves 13 de agosto por la llave 2 de la Copa Libertadores. El encuentro será en el estadio Gigante de Arroyito, a las 21:30 (hora Argentina).
En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 1 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 9 de mayo, en Segunda Fase del torneo Copa Libertadores 2000, y Corinthians se quedó con la victoria por 3 a 2.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.