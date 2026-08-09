Palmeiras vs Cerro Porteño: previa, horario y cómo llegan para la llave 6 de la Copa Libertadores

Palmeiras y C. Porteño se miden por la llave 6 de la Copa Libertadores el miércoles 12 de agosto a las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Nubank Parque.
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Palmeiras y C. Porteño se miden por la llave 6 de la Copa Libertadores el miércoles 12 de agosto a las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Nubank Parque.
El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de mayo, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Cerro Porteño se impuso por 0 a 1.
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FUENTE: BsAs (DataFactory)
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