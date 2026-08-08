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8 de agosto de 2026 - 14:03
Copa Libertadores

Fluminense vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Libertadores

Fluminense y Independiente Riv. (M) se enfrentan en el Maracanã. El duelo se jugará el martes 11 de agosto desde las 19:00 (hora Argentina).

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Fluminense vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Por el partido correspondiente a la llave 8 de la Copa Libertadores, Fluminense juega ante Indep.Mza. el martes 11 de agosto. El duelo se disputa desde las 19:00 (hora Argentina), en el Maracanã.

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De los últimos 2 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 1 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 6 de mayo, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y finalizó en un empate 1-1.


Fecha y rival de Fluminense en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Llave 8: vs Independiente Riv. (M): 18 de agosto - 19:00 (hora Argentina)
Fecha y rival de Independiente Riv. (M) en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Llave 8: vs Fluminense: 18 de agosto - 19:00 (hora Argentina)
Los resultados de Fluminense en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Dep. La Guaira 0 vs Fluminense 0 (7 de abril)
  • Fase de Grupos: Fluminense 1 vs Independiente Riv. (M) 2 (15 de abril)
  • Fase de Grupos: Bolívar 2 vs Fluminense 0 (30 de abril)
  • Fase de Grupos: Independiente Riv. (M) 1 vs Fluminense 1 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Fluminense 2 vs Bolívar 1 (19 de mayo)
  • Fase de Grupos: Fluminense 3 vs Dep. La Guaira 1 (27 de mayo)
Los resultados de Independiente Riv. (M) en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Independiente Riv. (M) 1 vs Bolívar 0 (7 de abril)
  • Fase de Grupos: Fluminense 1 vs Independiente Riv. (M) 2 (15 de abril)
  • Fase de Grupos: Independiente Riv. (M) 4 vs Dep. La Guaira 1 (30 de abril)
  • Fase de Grupos: Independiente Riv. (M) 1 vs Fluminense 1 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Dep. La Guaira 2 vs Independiente Riv. (M) 4 (21 de mayo)
  • Fase de Grupos: Bolívar 1 vs Independiente Riv. (M) 3 (27 de mayo)
Horario Fluminense e Independiente Riv. (M), según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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