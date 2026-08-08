Fluminense vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Libertadores

Por el partido correspondiente a la llave 8 de la Copa Libertadores, Fluminense juega ante Indep.Mza. el martes 11 de agosto. El duelo se disputa desde las 19:00 (hora Argentina), en el Maracanã.

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De los últimos 2 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 1 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 6 de mayo, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y finalizó en un empate 1-1.

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