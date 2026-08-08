Tolima vs Independiente del Valle: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Libertadores

BsAs (DataFactory)

el Vinotinto y Oro se enfrenta ante Ind. del Valle el martes 11 de agosto por la llave 4 de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro, a las 21:30 (hora Argentina).

En los últimos 2 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 1 triunfo y 1 partido igualado ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 4 de mayo, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2022, y Tolima fue el ganador por 1 a 0.



Fecha y rival de Tolima en el próximo partido de la Copa Libertadores Llave 4: vs Independiente del Valle: 18 de agosto - 23:30 (hora Argentina) Fecha y rival de Independiente del Valle en el próximo partido de la Copa Libertadores Llave 4: vs Tolima: 18 de agosto - 23:30 (hora Argentina) Los resultados de Tolima en partidos de la Copa Libertadores Segunda Fase : Táchira 0 vs Tolima 1 (19 de febrero)

: Táchira 0 vs Tolima 1 (19 de febrero) Segunda Fase : Tolima 0 vs Táchira 1 (3-0 en penales a favor de Tolima) (26 de febrero)

: Tolima 0 vs Táchira 1 (3-0 en penales a favor de Tolima) (26 de febrero) Tercera Fase : O'Higgins 1 vs Tolima 0 (4 de marzo)

: O'Higgins 1 vs Tolima 0 (4 de marzo) Tercera Fase : Tolima 2 vs O'Higgins 0 (11 de marzo)

: Tolima 2 vs O'Higgins 0 (11 de marzo) Fase de Grupos : Tolima 0 vs Universitario 0 (7 de abril)

: Tolima 0 vs Universitario 0 (7 de abril) Fase de Grupos : Nacional 3 vs Tolima 1 (14 de abril)

: Nacional 3 vs Tolima 1 (14 de abril) Fase de Grupos : Tolima 3 vs Coquimbo Unido 0 (28 de abril)

: Tolima 3 vs Coquimbo Unido 0 (28 de abril) Fase de Grupos : Tolima 3 vs Nacional 0 (6 de mayo)

: Tolima 3 vs Nacional 0 (6 de mayo) Fase de Grupos : Coquimbo Unido 3 vs Tolima 0 (19 de mayo)

: Coquimbo Unido 3 vs Tolima 0 (19 de mayo) Fase de Grupos: Universitario 0 vs Tolima 0 (26 de mayo) Los resultados de Independiente del Valle en partidos de la Copa Libertadores Fase de Grupos : Rosario Central 0 vs Independiente del Valle 0 (9 de abril)

: Rosario Central 0 vs Independiente del Valle 0 (9 de abril) Fase de Grupos : Independiente del Valle 3 vs UCV 1 (15 de abril)

: Independiente del Valle 3 vs UCV 1 (15 de abril) Fase de Grupos : Libertad 2 vs Independiente del Valle 3 (28 de abril)

: Libertad 2 vs Independiente del Valle 3 (28 de abril) Fase de Grupos : UCV 2 vs Independiente del Valle 0 (5 de mayo)

: UCV 2 vs Independiente del Valle 0 (5 de mayo) Fase de Grupos : Independiente del Valle 4 vs Libertad 1 (19 de mayo)

: Independiente del Valle 4 vs Libertad 1 (19 de mayo) Fase de Grupos: Independiente del Valle 1 vs Rosario Central 0 (27 de mayo) Horario Tolima e Independiente del Valle, según país Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas © 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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