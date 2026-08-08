Tolima vs Independiente del Valle: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Libertadores

el Vinotinto y Oro se enfrenta ante Ind. del Valle el martes 11 de agosto por la llave 4 de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro, a las 21:30 (hora Argentina).
En los últimos 2 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 1 triunfo y 1 partido igualado ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 4 de mayo, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2022, y Tolima fue el ganador por 1 a 0.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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