sábado 08 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de agosto de 2026 - 14:24
Copa Libertadores

Tolima vs Independiente del Valle: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Libertadores

Todo lo que tienes que saber en la previa de Tolima vs Independiente del Valle. El duelo, a disputarse en el estadio Manuel Murillo Toro el martes 11 de agosto, comenzará a las 21:30 (hora Argentina).

+ Seguir en
Tolima vs Independiente del Valle: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

el Vinotinto y Oro se enfrenta ante Ind. del Valle el martes 11 de agosto por la llave 4 de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro, a las 21:30 (hora Argentina).

Lee además
estudiantes vs u. catolica: previa, horario y como llegan para la llave 1 de la copa libertadores

Estudiantes vs U. Católica: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores
fluminense vs independiente riv. (m): previa, horario y como llegan para la llave 8 de la copa libertadores

Fluminense vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Libertadores

En los últimos 2 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 1 triunfo y 1 partido igualado ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 4 de mayo, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2022, y Tolima fue el ganador por 1 a 0.


Fecha y rival de Tolima en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Llave 4: vs Independiente del Valle: 18 de agosto - 23:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de Independiente del Valle en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Llave 4: vs Tolima: 18 de agosto - 23:30 (hora Argentina)
Los resultados de Tolima en partidos de la Copa Libertadores
  • Segunda Fase: Táchira 0 vs Tolima 1 (19 de febrero)
  • Segunda Fase: Tolima 0 vs Táchira 1 (3-0 en penales a favor de Tolima) (26 de febrero)
  • Tercera Fase: O'Higgins 1 vs Tolima 0 (4 de marzo)
  • Tercera Fase: Tolima 2 vs O'Higgins 0 (11 de marzo)
  • Fase de Grupos: Tolima 0 vs Universitario 0 (7 de abril)
  • Fase de Grupos: Nacional 3 vs Tolima 1 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: Tolima 3 vs Coquimbo Unido 0 (28 de abril)
  • Fase de Grupos: Tolima 3 vs Nacional 0 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Coquimbo Unido 3 vs Tolima 0 (19 de mayo)
  • Fase de Grupos: Universitario 0 vs Tolima 0 (26 de mayo)
Los resultados de Independiente del Valle en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Rosario Central 0 vs Independiente del Valle 0 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Independiente del Valle 3 vs UCV 1 (15 de abril)
  • Fase de Grupos: Libertad 2 vs Independiente del Valle 3 (28 de abril)
  • Fase de Grupos: UCV 2 vs Independiente del Valle 0 (5 de mayo)
  • Fase de Grupos: Independiente del Valle 4 vs Libertad 1 (19 de mayo)
  • Fase de Grupos: Independiente del Valle 1 vs Rosario Central 0 (27 de mayo)
Horario Tolima e Independiente del Valle, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Estudiantes vs U. Católica: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

Fluminense vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Libertadores

Jujuy Básquet sumó un nuevo refuerzo para la Liga Argentina

Un jujeño fue convocado a la Selección Argentina de básquet U13

Invitados de socios gratis y 2x1: las promociones del Lobo ante Tristán Suárez

Lo que se lee ahora
invitados de socios gratis y 2x1: las promociones del lobo ante tristan suarez
Deportes.

Invitados de socios gratis y 2x1: las promociones del Lobo ante Tristán Suárez

Por  Cristian Almazán

Las más leídas

Descenso de temperatura y alerta por vientos: cómo sigue el tiempo en Jujuy
Jujuy.

Descenso de temperatura y alerta por vientos: cómo sigue el tiempo

Paso de Jama video
Jujuy.

Un camionero brasileño falleció en el Paso de Jama e investigan las causas del deceso

FNE 2026: Victoria Valiente fue elegida nueva representante de la Escuela Normal
Jujuy.

FNE 2026: Victoria Valiente fue elegida nueva representante de la Escuela Normal

Partido Justicialista.
Política.

Elecciones en el PJ Jujuy: suspendieron el cronograma electoral

Murió el papá de Lionel Messi: tenía 68 años y estaba internado en un sanatorio de Rosario

Murió el papá de Lionel Messi: tenía 68 años y estaba internado en un sanatorio de Rosario

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel