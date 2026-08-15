U. Católica vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

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U.Católica y el Pincha buscarán el próximo martes 18 de agosto seguir con vida en el torneo de la Copa Libertadores. Ambos llegan con chances de clasificar a Cuartos de Final luego de empatar 1 a 1 en la ida. El partido de vuelta será a las 21:30 (hora Argentina) en el estadio Claro Arena.

En el historial del torneo, los últimos 3 duelos favorecen a la visita que suma 2 victorias mientras que el otro encuentro fue empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 11 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y firmaron un empate en 1.

Los resultados de U. Católica en partidos de la Copa Libertadores Fase de Grupos : U. Católica 1 vs Boca Juniors 2 (7 de abril)

: U. Católica 1 vs Boca Juniors 2 (7 de abril) Fase de Grupos : Cruzeiro 1 vs U. Católica 2 (15 de abril)

: Cruzeiro 1 vs U. Católica 2 (15 de abril) Fase de Grupos : Barcelona 1 vs U. Católica 2 (29 de abril)

: Barcelona 1 vs U. Católica 2 (29 de abril) Fase de Grupos : U. Católica 0 vs Cruzeiro 0 (6 de mayo)

: U. Católica 0 vs Cruzeiro 0 (6 de mayo) Fase de Grupos : U. Católica 2 vs Barcelona 0 (21 de mayo)

: U. Católica 2 vs Barcelona 0 (21 de mayo) Fase de Grupos : Boca Juniors 0 vs U. Católica 1 (28 de mayo)

: Boca Juniors 0 vs U. Católica 1 (28 de mayo) Octavos de Final: Estudiantes 1 vs U. Católica 1 (11 de agosto) Los resultados de Estudiantes en partidos de la Copa Libertadores Fase de Grupos : Independiente Medellín 1 vs Estudiantes 1 (8 de abril)

: Independiente Medellín 1 vs Estudiantes 1 (8 de abril) Fase de Grupos : Estudiantes 2 vs Cusco FC 1 (14 de abril)

: Estudiantes 2 vs Cusco FC 1 (14 de abril) Fase de Grupos : Estudiantes 1 vs Flamengo 1 (29 de abril)

: Estudiantes 1 vs Flamengo 1 (29 de abril) Fase de Grupos : Cusco FC 1 vs Estudiantes 1 (6 de mayo)

: Cusco FC 1 vs Estudiantes 1 (6 de mayo) Fase de Grupos : Flamengo 1 vs Estudiantes 0 (20 de mayo)

: Flamengo 1 vs Estudiantes 0 (20 de mayo) Fase de Grupos : Estudiantes 1 vs Independiente Medellín 0 (26 de mayo)

: Estudiantes 1 vs Independiente Medellín 0 (26 de mayo) Octavos de Final: Estudiantes 1 vs U. Católica 1 (11 de agosto) Horario U. Católica y Estudiantes, según país Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas © 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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