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15 de agosto de 2026 - 14:31
Copa Libertadores

U. Católica vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

Te contamos la previa del duelo U. Católica vs Estudiantes, que se enfrentarán en el estadio Claro Arena el próximo martes 18 de agosto a las 21:30 (hora Argentina).

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U. Católica vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

U.Católica y el Pincha buscarán el próximo martes 18 de agosto seguir con vida en el torneo de la Copa Libertadores. Ambos llegan con chances de clasificar a Cuartos de Final luego de empatar 1 a 1 en la ida. El partido de vuelta será a las 21:30 (hora Argentina) en el estadio Claro Arena.

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En el historial del torneo, los últimos 3 duelos favorecen a la visita que suma 2 victorias mientras que el otro encuentro fue empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 11 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y firmaron un empate en 1.

Los resultados de U. Católica en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: U. Católica 1 vs Boca Juniors 2 (7 de abril)
  • Fase de Grupos: Cruzeiro 1 vs U. Católica 2 (15 de abril)
  • Fase de Grupos: Barcelona 1 vs U. Católica 2 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: U. Católica 0 vs Cruzeiro 0 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: U. Católica 2 vs Barcelona 0 (21 de mayo)
  • Fase de Grupos: Boca Juniors 0 vs U. Católica 1 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Estudiantes 1 vs U. Católica 1 (11 de agosto)
Los resultados de Estudiantes en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Independiente Medellín 1 vs Estudiantes 1 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 2 vs Cusco FC 1 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Flamengo 1 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Cusco FC 1 vs Estudiantes 1 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Estudiantes 0 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Independiente Medellín 0 (26 de mayo)
  • Octavos de Final: Estudiantes 1 vs U. Católica 1 (11 de agosto)
Horario U. Católica y Estudiantes, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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