Imágenes impactantes: la peregrinación desde la Puna rumbo al Milagro en Salta

Más de 46.800 peregrinos tienen previsto arribar a la Capital de Salta durante este lunes 14 de septiembre para ser parte de la celebración del Milagro 2026.

Cerca de 10 mil peregrinos de la Puna tienen previsto llegar este lunes a Salta. Las imágenes desde el Viaducto del Toro muestran una columna interminable.

Cerca de 10 mil peregrinos de la Puna tienen previsto llegar este lunes a Salta. Las imágenes desde el Viaducto del Toro muestran una columna interminable.

Tiene 73 años y viene en 'bici' desde Embarcación por una promesa al Señor del Milagro.

Biciperegrinos de Jujuy partieron rumbo al Milagro en Salta

La peregrinación reúne caminantes de San Antonio de los Cobres, Tolar Grande, Mina Patito, Tincalayu y otras comunidades de la Puna.

Cerca de 10 mil peregrinos de la Puna tienen previsto llegar este lunes a Salta. Las imágenes desde el Viaducto del Toro muestran una columna interminable.

Cerca de 10 mil peregrinos de la Puna tienen previsto llegar este lunes a Salta. Las imágenes desde el Viaducto del Toro muestran una columna interminable.

La peregrinación reúne caminantes de San Antonio de los Cobres, Tolar Grande, Mina Patito, Tincalayu y otras comunidades de la Puna.

﻿La peregrinación reúne caminantes de San Antonio de los Cobres, Tolar Grande, Mina Patito, Tincalayu y otras comunidades de la Puna.

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