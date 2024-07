¿Cuándo es el cumpleaños de Ysy A?

Con cada domingo de competencia, aumentaba la asistencia al evento, y para el año 2017, tuvieron que trasladarlo de la plaza a un escenario más grande. Fue entonces cuando Alejo Nahuel Acosta, conocido como Ysy A, decidió que ya no quería continuar con la organización. Observó que la competencia ya no le atraía y que el público estaba cada vez más compuesto por jóvenes de una generación más nueva y distante de la suya.

Entonces, decide colaborar con su amigo y socio Duki para dar un giro y dedicarse completamente a la música. Por esta razón, el 11 de noviembre de 2017 optan por cerrar “El Quinto Escalón” por la puerta grande en el estadio Malvinas Argentinas, es aquel día, como cuenta él mismo, que muere Alejo y nace “Ysy A”.

A sus trece años, armó un evento de freestyle en Facebook que en su primera fecha convocó solamente a 14 personas.

En ese período, colabora con Veeyam en el lanzamiento de "0800", aunque sería en 2018 cuando Ysy A presentaría su primer sencillo, "Dame Droga", producido por Omar Varela. Fue también en ese año cuando, decidido a cambiar de dirección, se unió a Duki y Neo Pistea para iniciar la primera gira de "Modo Diablo".

El tour comenzó de manera improvisada, pero durante ese tiempo lograron arrendar una residencia en el vecindario de Caballito, conocida como "La Mansión". En ese lugar residían Ysy A, Duki y varios productores de Neuen Arte.

En ese hogar, crearon los temas "Quavo" y "Trap N’ Export", que ayudaron a popularizar el trap en Argentina y se volvieron himnos entre sus seguidores. Mientras tanto, Ysy A se convirtió en padre, y su hijo Bruno hizo algunas apariciones en su primer álbum grabado en La Mansión. En honor a su hijo, temas como "Linaje" y el remix posterior de "Vuelta a la Luna" junto a Duki y Neo Pistea fueron creados.

Ysy A marcó un antes y un después en la escena argentina.

La jugada de Ysy a con los 11/11

Desde el cierre de El Quinto Escalón, Ysy A ha dejado una marca indeleble en la escena musical argentina. Los raperos que emergieron de las plazas ya no eran simples jóvenes, un mensaje central en "Antezana 247", lanzado el 11 de noviembre de 2018, un año después del evento en Malvinas Argentinas.

“El quinto escalón se despide de esta manera”, comienza el álbum en "Hidro". En ese mismo período, el trapero había lanzado "Pastel Con Nutella", un freestyle que luego se convirtió en sencillo y que muchos criticaron sin entender su propuesta. Actualmente, la canción acumula más de 30 millones de reproducciones en YouTube y se ha convertido en un clásico destacado de Ysy A, junto con "Vamo a Darle".

A principios de 2019, sin previo aviso, Ysy A inició la grabación de "Hecho A Mano", colaborando frecuentemente con diversos productores en Buenos Aires para improvisar freestyles. Pocos meses después, lanzó el "Modo Demoledor Tour" y reveló que durante sus viajes escuchaba las canciones que había grabado. Su compañero de producción, Yeyo, le comentó “gordo qué bueno que está tu nuevo disco”, sin embargo, él no lo había pensado en forma de disco porque eran de todos productores distintos, pero decidió buscar otros productores más y sacar un tema distinto con cada uno.

El álbum constó de 11 canciones, lanzadas todas el 11/11. Originalmente planeado como "Selección nacional de trap", Ysy A, enfocado en su reciente incursión en la moda con el lanzamiento de su línea de ropa, decidió cambiar el nombre a "Hecho a Mano". Este título refleja su compromiso con el trabajo y la constante actividad creativa.

Luego en 2020, lanzó singles como “Un flow de Infarto” con Bizarrap o “Pasa que yo”, para luego el 11/11 estrenar su álbum “Mordiendo el Bozal” que contó con 6 canciones acompañadas todas por su videoclip.

El año pasado, Ysy A lanzó "Oro y Platino", el primer sencillo de su más reciente álbum "Trap de Verdad", que incluyó 22 canciones con colaboraciones de artistas como Bhavi, Akapellah, Sixto, Panther y Obie Wanshot, entre otros destacados. Todas las pistas fueron producidas por Club Hats, con la participación de otros productores adicionales. Ysy A presentó su álbum en el Luna Park el 27 de ese mismo mes, vendiendo todas las entradas incluso antes del lanzamiento oficial del álbum, y posteriormente inició una gira presentando el disco en diversas localidades.

En marzo de este año, el músico de trap inició el año 2022 con una colaboración junto a la banda uruguaya Bajofondo. La canción, titulada "Sonido Nativo del Río", es un ejemplo más del talento de Ysy A para mezclar el clásico tango argentino con su estilo característico, fusionando así dos géneros musicales completamente diferentes.

El 28 de mayo pasado, Ysy inició su serie de "Shows de Clásicos" en el predio del Estado Obras en Núñez. La demanda fue tan alta que las entradas se agotaron en menos de una hora, llevándolo a añadir una segunda función.

Durante el espectáculo de dos horas y media, Ysy A repasó toda su trayectoria musical, interpretando desde freestyles hasta singles y álbumes como "Dame Droga", "Casi un G", "Oro y Platino" y "Trap de Verdad". El éxito en su ciudad natal lo motivó a llevar este espectáculo a todo el país y a países vecinos.

“Esto lo hago para que cada una de las personas que están acá reciban lo mejor de mí y me permitan vivir esta locura de artista. Muchas gracias de verdad. Es inexplicable. Y para los que ya me conocen y saben lo que hago arriba del escenario, espero poder verlos muchísimos años más, porque esta es mi vida: yo hago música para estar acá arriba, no para ayudar a Spotify o internet. Muchas gracias, estoy re feliz” concluyó tras finalizar su primer show en Obras.

