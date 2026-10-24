Ganó una fortuna, pensó que era una estafa y bloqueó a quienes intentaban contactarla.

Una vecina de Riverwood , localidad situada en el sector suroccidental de Sídney, resultó ganadora de un conjunto de premios cuyo valor asciende a 10,2 millones de dólares australianos (aproximadamente USD 7.152.238) . Sin embargo, estuvo muy cerca de perderse la noticia de su fortuna .

Jujuy. Desde la cárcel de Jujuy se hacían pasar por el presidente de la Corte Suprema para estafar

Cuando los responsables del sorteo se comunicaron telefónicamente con ella para informarle sobre el premio, sospechó que era víctima de un intento de estafa . Por ese motivo, decidió finalizar la llamada y bloquear el número desde el que la habían contactado.

La particular situación fue difundida por el portal australiano 7News, que reconstruyó las numerosas gestiones que tuvo que realizar Dream Home Art Union , entidad responsable de organizar el concurso, hasta conseguir que la afortunada comprendiera que el premio que había obtenido era verdadero.

Entre los bienes entregados figuraban una casa de lujo de cuatro plantas ubicada en Currumbin , dentro de la región de la Gold Coast , en Queensland ; lingotes de oro por un valor de 400.000 dólares australianos y una camioneta Land Rover Defender , cuyo precio se estimaba en 166.000 dólares australianos (USD 116.399).

La ganadora colgó, bloqueó el número y rechazó mensajes y correos electrónicos

El martes, Ben Sawkins, director general de Dream Home Art Union, se comunicó telefónicamente con la ganadora para darle a conocer que había obtenido el premio. Sin embargo, la reacción de la mujer fue colgar de inmediato y bloquear el número. Ante esa situación, Sawkins buscó otras vías para transmitirle la noticia y le envió mensajes de texto y correos electrónicos, aunque ninguno de los intentos consiguió una respuesta.

“Le hablé a la ganadora y me colgó. Le escribí mensajes y correos. Ella cree que le quiero vender un boleto o que es una estafa”, contó el responsable de la organización, de acuerdo con lo publicado por 7News. Sawkins explicó que, debido a la gran cantidad de comunicaciones fraudulentas, ya había tenido dificultades en otras oportunidades para dar con personas premiadas. No obstante, señaló que nunca antes le había ocurrido que alguien lo bloqueara directamente.

Como no conseguía ninguna respuesta por parte de la ganadora, el director ejecutivo decidió redactar una notificación oficial con la intención de hacérsela llegar a través del servicio postal. No obstante, antes de poner en marcha esa opción, se le ocurrió probar otra vía: solicitó ayuda a los conductores del ciclo matutino Triple M Breakfast, emitido por la radio local Triple M.

Ni los conductores de radio lograron que la mujer aceptara la noticia

Los locutores Beau Ryan, Aaron “Woodsy” Woods y Cat Lynch decidieron intervenir y, durante la emisión del miércoles por la mañana, se pusieron en contacto telefónico con la mujer premiada. Aunque esta vez respondió, no abandonó sus sospechas y dejó clara su postura ante los integrantes del programa: “No les creo”.

A lo largo de una charla que duró apenas dos minutos, la ganadora manifestó en cuatro ocasiones que desconfiaba de la situación, a pesar de los reiterados intentos de los conductores por convencerla de que la noticia era auténtica.

Beau Ryan, antiguo referente del rugby en la National Rugby League (NRL), le ofreció acercarse hasta su domicilio para comprobar personalmente que la noticia no era un engaño. La mujer admitió que lo reconocía y que sabía perfectamente quién era, pero ni siquiera eso logró despejar sus sospechas. “No puedo emocionarme porque todavía no lo creo”, reiteró durante la comunicación con los periodistas.

Frente a la persistente incredulidad de la ganadora, el exjugador decidió salir de la emisora y trasladarse sin intermediarios hasta la casa de la mujer, ubicada en Riverwood. Una vez allí, con Ryan a su lado, la afortunada empezó finalmente a comprender lo que había sucedido y la dimensión del premio que había obtenido, aunque todavía seguía completamente sorprendida por la noticia.

La ganadora tiene familia en Queensland, donde se ubica la mansión del premio

“Absolutamente atónita, completamente feliz, pero no puedo creerlo y no logro emocionarme”, manifestó la mujer luego de recibir en su casa al exrugbier. Incluso, entre risas, deslizó la posibilidad de ir a bailar con Ryan para festejar la inesperada noticia.

Por otra parte, la afortunada reveló que tiene familiares que viven en Cairns y en la Gold Coast. Por ese motivo, la mansión de cuatro plantas situada en Currumbin representa mucho más que un premio de gran valor económico: también le dará la oportunidad de reducir las distancias y compartir más tiempo con sus seres queridos.

Ben Sawkins expresó su agradecimiento a los integrantes de Triple M Breakfast, cuya intervención fue fundamental para dar con la ganadora y poner fin a la búsqueda. Asimismo, recordó que el dinero obtenido mediante la comercialización de boletos de Dream Home Art Union se utiliza para asistir a los veteranos de guerra australianos y a sus familiares.

El responsable de la organización también anunció que ya es posible participar en el siguiente concurso, que ofrece una recompensa total de 14,7 millones de dólares australianos (USD 10.307.640). Según anticipó, se trata del paquete de premios de mayor valor previsto para este año, 2026.