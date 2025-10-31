Platense se enfrentará ante Sarmiento por la fecha 14

BsAs (DataFactory)

A partir de las 16:45 (hora Argentina) el próximo lunes 3 de noviembre, Sarmiento visita a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López, por el duelo correspondiente a la fecha 14 del Clausura.

Así llegan Platense y Sarmiento Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura Platense recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Rosario Central. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos empatados y 2 perdidos. Ha recibido 9 goles y registró 3 a favor.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Clausura Sarmiento cayó derrotado 0 a 2 ante Vélez. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 3 veces y ganó 1. Ha marcado 1 gol y recibió 5.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Platense se impuso por 0 a 1. Juan Pafundi es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura Fecha 15: vs Talleres: 8 de noviembre - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Clausura Fecha 15: vs Instituto: 9 de noviembre - 19:20 (hora Argentina)

Fecha 16: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar Horario Platense y Sarmiento, según país Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

