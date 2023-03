Live Blog Post

Inició el discurso del presidente Alberto Fernández

"Es esta la cuarta oportunidad que tengo para hablarle al pueblo argentino en la apertura de sesiones" comenzó diciendo el presidente.

Hizo referencias a la finalización de la pandemia, y la guerra en Ucrania, "eso tuvo un impacto en la economía de las naciones. Hice oír mi voz reclamando la paz en todos los marcos en lo que estuve".

"Este año cumplimos 40 años de democracia, seremos capaces de enfrentar los desafíos que se nos pongan en el camino".

"Quiero invitarle a rendir a los y las dirigentes políticos, sociales, gremiales, religiosos, y a todos los que hicieron posible la vuelta a la democracia, en especial a las madres y los padres da plaza de mayo. No quiero olvidarme de los héroes de Malvinas, a todos ellos que es un logro colectivo. Revalorización de la democracia".

"No quiero dejar de lado, que el año pasado atentaron contra la vida de vice presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pido a la justicia que juzgue con la misma vara que juzga a todos los casos de inseguridad en la Argentina".

"Durante mi gobierno nadie fue censurado o callado por sus opiniones o expresiones, el problemas es que vimos la transgervizacion de las opiniones".

"Nuestro pueblo valora y mejora también en la calidad de vida de otros compatriotas. En estos años cometimos errores pero también tuvimos grandes aciertos".

"Fui por el mundo, en busca de la vacuna contra el Covid-19 y fui yo el que dispuso que se coloque millones de dosis de forma gratuita a la población".

"También fui yo con mi moderacion el que alzo la voz para el que pueblo venezolana recupera la violencia antidemocrática".

"Tambien me equivoque, por supuesto, pero cuando lo advertí fui capaz de revisar y enmendar los hechos. Ahora que llega el momento de hacer un balance puedo decir que dejamos grandes cimientos para construir un gran país".

"Entiendo el malestar y la queja de los más débiles, pero también veo lo que está bien y como se oculta para generar un desánimo".

"Juntos vamos a desarrollar las instancia de integración con el Mercosur".

Asimismo hizo referencia a las Islas Malvinas contando la historia de Juan, un ex combatiente, quien vivió tristes momentos en la guerra y hoy se pudo jubilar.

"Malvinas nos une en una causa nacional que convoca y reúne a todo el pueblo argentino. Por esto las Malvinas fueron son y serán Argentinas".

Por otro lado hizo referencia a la industria "el empleo se expandió en la industria con relación a 2019. En la industria automotriz por ejemplo es el más alto desde el 2015. En el sector de prendas de vestir se registró, un producccion del 45,8% mayor respecto al 2019".

"Quiero señalar el compromiso de Sergio Massa quien dejó la tarea en el Congreso para sumarse a esta tarea".

"La inflación se remonta hace décadas, no resulta una tarea sencilla. Tanto el ministro de economía, no necesitamos al FIM para saber que tenemos que tener un equilibrio fiscal. Si no generamos divisas no vamos a poder sostener nuestra actividad económica".

"El gasoducto Néstor Kirchner es la obra más importante en gas de los últimos 40 años. Hace menos de un año dimos inicio a su construcción. Y muy probablemente añoa a año signifique un récord. No solo significa capacidad de autoavecticjiento sino de exportación".

"En 2022, a pesar del alza, nadie se quedó sin gas ni energía. Eso es un mérito".

"En los próximos días lanzaremos la lactación pública de la vía de los canales vía magdalenas, con una salida directa de navegación marítima. Es un viejo anhelo que finalmente pondremos en marcha en este país".

"Impulsamos la ley de alcohol cero, que mostraron número muy positivos en sus municipios".

En relación al turismo dijo que "la actual temporada de verano registró números nunca antes vistos, en febrero circularon 22 millones de personas con propósito turístico y en febrero otro 13 millones de personas. Próximamente saldrá el previaje 4".

Desde el 10 de diciembre de 2019 finalizaron 2 obras y media por día. La inversión pública en infraestructura fue muy relevante".

Asimismo hizo referencia a la adquisición de la casa propia y comentó la historia de una sanjuanina que pudo acceder a su casa propia.

"Se crearon más de un millón de puestos de trabajo en economía popular. El nivel mas alto desde 2012. Y las tasas más bajas de empleo desde 2004".

"Trabajamos todos los días con sectores que se devuelven el la economía popular".