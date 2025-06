Tras la orden del juez, le colocaron la tobillera electrónica a Cristina Kirchner

La tobillera le envía una señal al dispositivo todo el tiempo y no puede estar a más de cinco metros de distancia de la casa . De lo contrario, se activará una alarma en el Seguridad Nacional.

Cristina y el balcón

El Poder Judicial precisó que no hay prohibición para que Cristina Kirchner haga uso del balcón de su residencia mientras cumple con el arresto domiciliario. No obstante, el Tribunal Oral Federal N°2 le remarcó que podrá acceder a ese espacio únicamente si no interfiere con la calma y el bienestar del entorno vecinal.

“En cuanto al comportamiento, se espera el criterio, la prudencia y el sentido común suficientes para discernir en qué contexto el uso resultará una acción inocua y en cuál podrá implicar una perturbación para la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario”, señaló el Tribunal en el escrito.

La Justicia aclaró que Cristina Kirchner no tiene prohibido salir al balcón durante su prisión domiciliaria.

En conclusión, Cristina Fernández de Kirchner podrá acceder al balcón de su vivienda situada en el edificio de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, siempre que no genere molestias ni altere la armonía del entorno vecinal.

Por otro lado, el magistrado Jorge Gorini —a cargo del Tribunal Oral Federal— ya fue notificado por el Ministerio de Seguridad respecto al dispositivo destinado a controlar la localización de la exmandataria. Ante esto, el juez ordenó que se proceda de inmediato a la colocación de la tobillera electrónica.

Cristina Kirchner finalmente podrá salir al balcón de su departamento.

Las condiciones de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner

Dado que hasta el miércoles persistía la incertidumbre sobre si estaba habilitada a salir o no al balcón, los abogados de la presidenta del Partido Justicialista presentaron una solicitud de precisión ante el Tribunal Oral Federal N°2. El propósito —según detalló la propia Cristina Kirchner— era obtener una respuesta concreta respecto a si podía hacer uso de ese espacio.

La Justicia emitió una serie de requisitos que le imponen límites para cumplir con la condena.

“Parece joda, pero no. Por eso le preguntamos al Tribunal que aclare, por favor, qué comportamiento se encuentra prohibido”, expresó la exmandataria a través de su cuenta en la red social X.

Sin embargo, la resolución judicial fue emitida recién al día siguiente de las declaraciones que Cristina Fernández de Kirchner hizo públicas durante la movilización del Partido Justicialista, que tuvo lugar este miércoles en la Plaza de Mayo.

El irónico mensaje de Cristina Kirchner

“Estoy firme y tranquila aquí, en San José 1111,con prohibición de salir al balcón. Menos mal que no tengo macetas con plantas porque ni siquiera las podría regar. ¡Qué cachivaches que son!”, expresó la ex jefa de Estado en un mensaje pregrabado que fue reproducido a través de altavoces en el acto.

La tobillera está conectada a una unidad domiciliaria.

Cristina Fernández de Kirchner deberá considerar que su permanencia en esa parte del inmueble ubicado en San José 1111 no debe generar molestias en la vida cotidiana de quienes residen en los alrededores. En otras palabras, podrá utilizar el espacio mientras no transgreda las restricciones establecidas por el Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF2), al momento de concederle el arresto domiciliario.

“La regla es clara: Cristina Kirchner se tiene que abstener de cualquier conducta que altere la convivencia de sus vecinos”, explicaron fuentes del ámbito judicial. Y completaron: “Si toma mate y molesta a los vecinos porque la militancia que está en la calle se alborota, no podrá hacerlo más. Si sale al balcón y no pasa nada, podrá seguir saliendo”.