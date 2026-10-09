¿Quién ganó el Premio Nobel de la Paz?

El Premio Nobel de la Paz 2026 quedó en manos de la jurista sudafricana Navanethem Pillay , elegida este martes por el Comité Noruego del Nobel debido a su labor en favor de la convivencia pacífica y la defensa del derecho internacional. Desde Oslo , el titular del organismo, Jørgen Watne Frydnes , explicó los motivos de la distinción.

En esa línea, destacó el papel de Pillay en la lucha contra la impunidad. “La galardonada de este año fue fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos judicialmente ”, afirmó.

“El compromiso de Navi Pillay con los principios jurídicos universales y su sólida brújula moral fueron constantes a lo largo de su larga trayectoria profesional”, resaltaron

Nacida en Durban , en el seno de una familia de ascendencia tamil, Navanethem Pillay creció durante el régimen del apartheid y desarrolló una carrera jurídica marcada por su compromiso con las libertades fundamentales. Con el tiempo, se convirtió en una referente pionera en la protección de los derechos humanos.

A lo largo de su trayectoria, se enfrentó a las políticas de segregación y a las barreras impuestas por el sistema racista de Sudáfrica. Entre quienes recibieron su defensa estuvo Nelson Mandela, junto con otras personas que se oponían al régimen. Su labor le permitió asumir responsabilidades de relevancia en organismos judiciales internacionales.

En el ámbito de la justicia, integró la Alta Corte de Sudáfrica, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y la Corte Penal Internacional.

También estuvo al frente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y encabezó una comisión investigadora independiente de la ONU que acusó a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza.

En la actualidad, Navanethem Pillay integra el cuerpo de magistrados de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y participa en el proceso judicial que investiga la acusación de genocidio contra Birmania.

“En casos históricos ante tribunales internacionales, demostró que las herramientas legales pueden ayudar a prevenir actos de guerra y violencia”, puntualizaron desde el Comité Nobel.

“Su independencia, pericia y firmeza la convirtieron en una de las juristas internacionales más respetadas de nuestro tiempo”, añadieron.

El impacto de Pillay en la evolución del derecho internacional

Entre sus contribuciones más relevantes, Pillay tuvo una participación decisiva en el reconocimiento de la violencia sexual como una forma de crimen de lesa humanidad y de genocidio por parte del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

Además, promovió un avance sin precedentes en el ámbito judicial al conseguir que, por primera vez, una persona fuera procesada por incitar al genocidio únicamente mediante la difusión de propaganda.

“Navi Pillay les exigió responsabilidades a los estados y a los líderes nacionales, y les dio esperanza a las víctimas de la violencia y de conflictos. En todos los cargos que ocupó, hizo hincapié en la responsabilidad de los individuos y los estados de respetar el Estado de derecho”, expresaron.

Un mensaje en tiempos de crisis global

La elección del Nobel de la Paz de este año mantiene la línea histórica del galardón, que durante sus 125 años de existencia ha destacado el valor del derecho internacional como herramienta para solucionar disputas.

El Comité señaló que, pese a las limitaciones del orden jurídico mundial y a que las principales potencias evitaron en numerosas ocasiones responder por sus actos, el desarrollo de la diplomacia y de los instrumentos legales hizo posible tratar una mayor cantidad de conflictos por vías pacíficas. En ese sentido, reafirmó su postura con una frase contundente: “La paz requiere justicia”.

El Comité Nobel también alertó sobre el deterioro que enfrenta el sistema internacional sustentado en normas, en un escenario donde las instituciones reciben crecientes cuestionamientos y la imposición del poder vuelve a ganar terreno frente al cumplimiento de la ley.

“La historia demostró que un mundo que opera sin el Estado de derecho es injusto, imprudente e inhumano”, señalaron sus integrantes. Ante esta situación, remarcaron la relevancia de referentes como Navanethem Pillay, cuyo trabajo contribuye a preservar “la delgada línea entre el orden y el caos”.

En sus conclusiones, el Comité Nobel destacó que la labor de Navi Pillay en defensa de la justicia y el respeto por la dignidad humana representa un estímulo para quienes trabajan por un futuro con menos conflictos. “El compromiso de Navi Pillay con la justicia y la dignidad humana es fuente de esperanza e inspiración para todos aquellos que buscan construir un mundo más pacífico”, expresó el organismo.

La entrega del galardón tuvo lugar en Oslo, Noruega, mientras que la decisión de otorgarlo quedó en manos de los cinco integrantes del Comité, elegidos por el Parlamento noruego.

El Premio Nobel de la Paz forma parte de las cinco distinciones que Alfred Nobel estableció en su testamento, redactado en 1895. Su entrega se lleva a cabo todos los 10 de diciembre, en conmemoración del día en que falleció el inventor de origen sueco. A diferencia de las demás categorías, cuya ceremonia tiene lugar en Estocolmo, este reconocimiento se concede en Oslo, la capital de Noruega.

Desde su primera entrega, en 1901, el Nobel de la Paz fue otorgado 106 veces y reconoció a 143 premiados, de acuerdo con los registros de la Fundación Nobel. La cifra incluye tanto a individuos como a instituciones, y en distintas ediciones el galardón se distribuyó entre varios destinatarios.