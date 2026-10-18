Quini 6: dos apostadores ganaron más de $1.418 millones este domingo 18 de octubre

El Quini 6 realizó este domingo 18 de octubre de 2026 el sorteo número 3418, que dejó dos nuevos millonarios en Argentina. Ambos apostadores acertaron los seis números de la modalidad Tradicional y se llevaron $1.418.485.786,20 cada uno.
Los premios principales fueron para jugadores de las provincias de San Juan y Santa Fe. Mientras tanto, las modalidades La Segunda y Revancha quedaron vacantes, y el Siempre Sale repartió premios entre 30 apostadores.
Quini 6: de dónde son los dos ganadores del sorteo del 18 de octubre
Los dos apostadores que consiguieron los seis aciertos del Tradicional jugaron la misma combinación: 07 - 09 - 11 - 17 - 25 - 31. Uno de los ganadores realizó su apuesta en la localidad de Rivadavia, provincia de San Juan, a través de la agencia N° 000830-000.
El segundo cartón ganador fue vendido en Carcarañá, provincia de Santa Fe, en la agencia N° 008246-000, ubicada en Moreno 640. Cada uno recibirá $1.418.485.786,20, por lo que el sorteo distribuyó más de $2.836 millones entre ambos ganadores de la categoría principal.
Resultados del Quini 6: números ganadores del sorteo 3418
El sorteo del domingo 18 de octubre incluyó las cuatro modalidades habituales del Quini 6. Estos fueron los números sorteados y los premios correspondientes a cada una.
Tradicional del Quini 6
Los seis números ganadores fueron:
07 - 09 - 11 - 17 - 25 - 31
En esta modalidad hubo dos ganadores con seis aciertos, que recibirán un premio de $1.418.485.786,20 cada uno.
La Segunda del Quini 6
Los números que salieron fueron:
04 - 10 - 16 - 21 - 27 - 38
El premio principal de La Segunda quedó vacante, con un pozo superior a los $1.184 millones.
Revancha del Quini 6
La combinación ganadora fue:
01 - 05 - 26 - 40 - 41 - 43
No se registraron ganadores con los seis números, por lo que el pozo de la Revancha quedó vacante, con más de $4.254 millones.
Siempre Sale del Quini 6
Los números sorteados fueron:
01 - 10 - 19 - 25 - 37 - 44
En esta modalidad hubo 30 ganadores con cinco aciertos, que recibirán más de $16 millones cada uno.
Quini 6: qué pozos quedaron vacantes este domingo
Aunque el Tradicional tuvo dos ganadores millonarios, las modalidades La Segunda y Revancha no registraron apuestas con los seis números correctos.
La Segunda quedó vacante con más de $1.184 millones, mientras que la Revancha acumuló un pozo superior a los $4.254 millones.
De esta manera, ambas modalidades quedaron sin ganadores del premio principal en el sorteo 3418 del domingo 18 de octubre.
Quini 6 resultados: los números ganadores del sorteo 3.401 del miércoles 19 de agosto.
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