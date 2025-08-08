Maltrato animal en Jujuy.

Una grave situación de maltrato animal fue denunciada en la zona de las 47 Hectáreas, en Alto Comedero, donde 20 perros fueron rescatados de una vivienda en condiciones deplorables. Según relató la rescatista Cintia Esprella, los animales presentaban extrema desnutrición, problemas en la piel y signos de haber sufrido maltratos reiterados.

“En su totalidad estaban desnutridos, eran 24. Cuando los rescaté se comían su popó, tomaban su pipí y no sabían comer de platos, tenía que tirarles la comida en el piso. Se comían entre ellos”, contó Esprella. Además, detalló que algunos tenían dermatitis, sarna y el pelo apelmazado al cuerpo, lo que obligó a pelarlos por completo.

Cuatro perros murieron: dos dentro de la vivienda y otros dos por causas posteriores. “Una murió internada con erlichia canis”, agregó la rescatista.

Maltrato animal en Jujuy. Maltrato animal en Jujuy. El operativo de rescate se realizó el pasado 2 de julio, con la intervención de la fiscalía, efectivos policiales y un veterinario de la Policía. “Cuando hacían pis o caca, gritaban como si los estuvieran golpeando. Fueron muy maltratados, no solo por falta de comida sino también de agua. Tomaban agua con lavandina”, denunció.

El caso salió a la luz gracias a la difusión de fotos y videos en redes sociales. Una vecina alertó a Esprella y radicó la denuncia correspondiente, lo que derivó en la intervención judicial y junto a la Policía lograron sacar a los animales. De los 20 perros rescatados, 15 ya fueron dados en adopción y el resto permanece bajo cuidado de la rescatista. “Ella decía que no tenía trabajo y por eso no podía alimentarlos, pero lo más fácil es darlos en adopción, no condenarlos a ese infierno”, expresó. Embed - Rescataron 24 perros en extrema desnutrición en Alto Comedero: "Se comían entre ellos"

