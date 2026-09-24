Senado: minuto a minuto de la sesión por Zona Fría y Banco Central

El Senado de la Nación sesiona este jueves desde las 12 con dos proyectos centrales para el Gobierno: la reforma del régimen de Zona Fría y los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central. El oficialismo buscará avanzar con la reducción del alcance automático de los subsidios al gas y con una nueva regulación para el BCRA, que incluye límites al financiamiento del Tesoro y modificaciones en el mecanismo de remoción de sus autoridades. La sesión se anticipa extensa y con fuertes cruces entre el oficialismo, sus aliados y la oposición.
El Senado inició el debate por la reforma del Banco Central
El Senado comenzó a debatir la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, luego de que el oficialismo aceptara cambios para habilitar el tratamiento. El senador Agustín Monteverde sostuvo que el objetivo es “garantizar la independencia del BCRA de los poderes políticos de turno” y evitar que la emisión monetaria sea utilizada para financiar al Tesoro.
Monteverde afirmó además que la iniciativa busca darle al organismo un mandato central: “preservar el valor de la moneda”. También cuestionó lo que definió como “impuesto inflacionario” y planteó que la reforma pretende reemplazar la discrecionalidad política por reglas institucionales de largo plazo.
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