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24 de septiembre de 2026 - 13:20
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Senado: minuto a minuto de la sesión por Zona Fría y Banco Central

El Senado debate este jueves dos proyectos clave para el Gobierno: los cambios en los subsidios al gas y la reforma de la Carta Orgánica del BCRA.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Sesión en el Senado: minuto a minuto del debate de Zona Fría y Banco Central

Sesión en el Senado: minuto a minuto del debate de Zona Fría y Banco Central

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El Senado de la Nación sesiona este jueves desde las 12 con dos proyectos centrales para el Gobierno: la reforma del régimen de Zona Fría y los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central. El oficialismo buscará avanzar con la reducción del alcance automático de los subsidios al gas y con una nueva regulación para el BCRA, que incluye límites al financiamiento del Tesoro y modificaciones en el mecanismo de remoción de sus autoridades. La sesión se anticipa extensa y con fuertes cruces entre el oficialismo, sus aliados y la oposición.

Minuto a minuto

El Senado inició el debate por la reforma del Banco Central

El Senado comenzó a debatir la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, luego de que el oficialismo aceptara cambios para habilitar el tratamiento. El senador Agustín Monteverde sostuvo que el objetivo es “garantizar la independencia del BCRA de los poderes políticos de turno” y evitar que la emisión monetaria sea utilizada para financiar al Tesoro.

Monteverde afirmó además que la iniciativa busca darle al organismo un mandato central: “preservar el valor de la moneda”. También cuestionó lo que definió como “impuesto inflacionario” y planteó que la reforma pretende reemplazar la discrecionalidad política por reglas institucionales de largo plazo.

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Gustavo Sáenz pidió a los senadores de Salta acompañar subsidios para las zonas cálidas

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, pidió a los senadores nacionales del Norte Grande que acompañen una resolución para que el Estado nacional reconozca a las zonas cálidas del NOA y NEA y otorgue subsidios focalizados en las tarifas eléctricas a las familias que más lo necesitan.

Hoy existe un subsidio para las zonas frías, sin importar los ingresos. Lo que buscamos con esta resolución es justicia y equidad para todos”, sostuvo Sáenz. Además, remarcó que se trata de un “reclamo histórico” de las provincias del Norte y reclamó que los legisladores prioricen las necesidades de sus distritos.

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El oficialismo consiguió quórum y abrió la sesión en el Senado

El oficialismo consiguió quórum con 37 senadores y dio inicio a la sesión en la Cámara Alta, donde buscará avanzar con dos de los principales proyectos de la jornada: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios en el esquema de subsidios al gas en zonas frías.

Para destrabar el debate, La Libertad Avanza aceptó modificaciones en el proyecto del BCRA, especialmente en el mecanismo para remover a sus autoridades. La iniciativa es una de las reformas centrales que el oficialismo impulsa en el Congreso.

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Comienza una sesión clave en el Senado

La Cámara alta abre el debate con el tratamiento de los cambios en el régimen de Zona Fría, que reducirían el alcance automático de los subsidios al gas en varias provincias, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que entre otros puntos limita el financiamiento al Tesoro y modifica el mecanismo de remoción de sus autoridades.

El Senado debate cambios en la Carta Orgánica del Banco Central

El Senado trata este jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, un proyecto que fija como prioridad la preservación del valor de la moneda, prohíbe los adelantos transitorios al Tesoro y restringe la compra de títulos públicos en el mercado primario.

Uno de los puntos que fue modificado durante las negociaciones es el mecanismo para remover a las autoridades del BCRA: en lugar de exigir dos tercios de ambas cámaras, alcanzaría con una mayoría absoluta de 37 votos en el Senado. Si el proyecto se aprueba con este cambio, deberá volver a Diputados.

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El Senado trata la reforma de los subsidios al gas

El Senado debate este jueves desde las 12 el proyecto que modifica el régimen de Zona Fría y el esquema de subsidios al gas. La iniciativa ya tiene media sanción de Diputados y propone reemplazar parte del criterio geográfico por uno basado en ingresos y vulnerabilidad de los hogares.

La reforma mantendría el beneficio general para Patagonia, Malargüe y la Puna, mientras que otras zonas incorporadas en 2021 pasarían a un esquema focalizado. El proyecto alcanzaría a unos 3,35 millones de usuarios y, si se aprueba sin cambios, quedará convertido en ley.

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