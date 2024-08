Le pidieron que ponga "un rayo" en el short de fútbol y el resultado fue insólito

Un usuario de X (antes conocido como Twitter ) compartió en la plataforma que su hijo formaba parte de un equipo de fútbol y que los directivos del club decidieron encargar el diseño de un uniforme de camiseta y short para identificarlos como grupo. No obstante, las cosas no salieron como se esperaba.

La publicación ha recibido más de 50 mil “Me gusta” y casi 1700 retweets. Además, los usuarios de la red no se contuvieron y dejaron una gran variedad de comentarios en la entrada.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/papipoigal/status/1820116909787873571&partner=&hide_thread=false Mí hijo juega un equipo y mandaron a diseñar el equipo. En el short le pidieron al diseñador que ponga un rayo pic.twitter.com/sq0fwkVEcW — Diego Igal (@papipoigal) August 4, 2024

Los comentarios en redes tras el error en el short

“Le pidieron que ponga un rayo, no que lo dibuje. Impecable laburo”, “No se puede decir que no cumplió”, “El diseñador es tuitero. Sin dudas. Todas las pruebas”, “Se lo tomó literal”, “Encima la tipografía hermano, graphic design is my passion ”, “¿Y cuál es la cuestión? ¿Acaso no cumplió?”, y “Me estás jodiendo”; son algunos de los mensajes que se pueden leer en el hilo del tweet.

