Netflix: ¿Cuándo sale La Reina del Flow 3?

Dicen que no hay dos sin tres, y los seguidores de La Reina del Flow lo saben muy bien. Después de conquistar audiencias de todo el mundo con sus dos primeras temporadas , la exitosa serie colombiana regresa con nuevos capítulos. Así lo ha anunciado Carolina Ramírez a través de sus redes sociales , asegurando que aún hay más trama por descubrir.

No obstante, fue recién en este 2024 cuando el anhelo de los seguidores se ha materializado: una tercera entrega de la serie. Mediante su perfil de Instagram , la actriz que interpreta a Yeimy Montoya publicó una historia en la que habló abiertamente con su comunidad de más de dos millones de fans .

Unas declaraciones firmes con las que ha puesto fin a la incertidumbre de los seguidores de La Reina del Flow. Sin embargo, debido a restricciones contractuales que le impiden revelar información específica, ha sido bastante reservada al hablar sobre el proyecto. "No tengo idea aún del primer capítulo ni de la trama en general. Puede que ocurra algo muy importante con Yeimy o tal vez no. Pero había tantas ganas de retomar el personaje que al final me decidí. Nos vemos pronto", confirmó.

Antes de lanzarse en la plataforma de Netflix, ha sido estrenada primero, durante sus dos temporadas anteriores, en Caracol Televisión.

Sin embargo, la interrogante que todos se plantean es una sola. ¿Cuándo estará disponible la tan ansiada tercera temporada de La Reina del Flow? Una duda clave que tiene a los fanáticos del show al borde de la ansiedad. Aunque, claro, no son las únicas incógnitas que quedan por resolver. ¿Qué ha pasado en la vida Yeimy Montoya y Charly Flow? ¿Mike Rivera se vengará de los protagonistas? ¿Regresarán todos los actores?

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de La Reina del Flow?

Es importante recordar que, antes de su llegada a Netflix, la serie se estrenó inicialmente en Caracol Televisión durante sus dos primeras temporadas. Siguiendo el mismo patrón de sus entregas previas, la producción no llegará a la plataforma de streaming hasta que todos los episodios hayan sido transmitidos por completo en la cadena.

Los altos cargos de Caracol Televisión no han confirmado ninguna fecha de manera oficial.

Este escenario hace que los usuarios de Netflix deban ser pacientes un poco más antes de poder disfrutar de los nuevos episodios. Además, se trata de una serie que tiene 82 capítulos en su temporada inicial y 90 en la segunda. Así, se distingue por su extenso proceso de filmación y producción.

Considerando estos factores y el reciente acuerdo firmado por los actores con la cadena, parece que aún falta bastante tiempo para el estreno. Los directivos de Caracol Televisión no han revelado ninguna fecha oficial. No obstante, según estos elementos, es muy posible que las grabaciones de La Reina del Flow inicien hacia finales de 2024 o principios de 2025.

Si todo transcurre según lo planeado, es posible que la audiencia de la cadena empiece a disfrutar de los primeros capítulos a finales del próximo año. Sin embargo, los usuarios de Netflix tendrán que esperar un poco más.