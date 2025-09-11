jueves 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 - 10:28
Liga Profesional

Tigre vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

Palpitamos la previa del choque entre Tigre y Talleres. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Sebastián Zunino.

Tigre vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Tigre y Talleres, por la fecha 8 del Clausura, se jugará el próximo domingo 14 de septiembre, a partir de las 20:00 (hora Argentina), en el estadio Don José Dellagiovanna.

Así llegan Tigre y Talleres

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura

Tigre quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Banfield por un resultado de 0 a 1. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 2 empates y 1 partido perdido, con 3 goles marcados y con 4 en su arco.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Clausura

Talleres viene de caer derrotado 0 a 1 ante Dep. Riestra. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y 2 empatados. No marcó goles y su valla ha sido vencida en 5 ocasiones.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 1 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue Tigre quien ganó 1 a 2.

Sebastián Zunino es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Aldosivi: 20 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Central Córdoba (SE): 26 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Rosario Central: 21 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Sarmiento: 27 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
Horario Tigre y Talleres, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

