domingo 17 de agosto de 2025

17 de agosto de 2025 - 08:55
Leagues Cup

Toluca FC vs Orlando City SC: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Leagues Cup

En la previa de Toluca FC vs Orlando City SC, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este miércoles 20 de agosto desde las 22:00 (hora Argentina) en el estadio Dignity Health Sports Park.

Toluca FC vs Orlando City SC: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Leagues Cup
BsAs (DataFactory)

En el torneo de la Leagues Cup, Los Diablos Rojos y Orlando se juegan la clasificación este miércoles 20 de agosto, en un duelo mano a mano. El encuentro será a partir de las 22:00 (hora Argentina) en el estadio Dignity Health Sports Park.

Inter Miami vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Leagues Cup

Inter Miami vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Leagues Cup
LA Galaxy fue imparable y goleó 4 a 0

LA Galaxy fue imparable y goleó 4 a 0

Los resultados de Toluca FC en partidos de la Leagues Cup
  • Fase Uno: Toluca FC 2 vs Columbus Crew 2 (4-2 en penales a favor de Toluca FC) (29 de julio)
  • Fase Uno: Toluca FC 2 vs CF Montréal 1 (1 de agosto)
  • Fase Uno: Toluca FC 2 vs New York City FC 1 (5 de agosto)
Los resultados de Orlando City SC en partidos de la Leagues Cup
  • Fase Uno: Pumas UNAM 1 vs Orlando City SC 1 (4-3 en penales a favor de Pumas UNAM) (30 de julio)
  • Fase Uno: Orlando City SC 3 vs Atlas 1 (2 de agosto)
  • Fase Uno: Orlando City SC 5 vs Necaxa 1 (6 de agosto)
Horario Toluca FC y Orlando City SC, según país
  • Argentina: 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas

FUENTE: nota.texto7

