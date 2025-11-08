Vélez se enfrentará a Gimnasia por la fecha 15

BsAs (DataFactory)

Por la fecha 15 del Clausura, Vélez y Gimnasia se enfrentan el lunes 10 de noviembre desde las 17:00 (hora Argentina), en el estadio el Bosque.

Así llegan Gimnasia y Vélez El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Clausura Gimnasia viene de ganar en su encuentro anterior a River Plate con un marcador de 1-0. Después de caer en 3 ocasiones y ganar 1, llega a esta jornada con 7 goles encajados frente a 3 a favor.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Clausura Vélez llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Talleres. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que convirtió 8 goles y le han encajado 6.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 28 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Vélez sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0. El encuentro será supervisado por Yael Falcón Pérez, el juez encargado.

Fecha y rival de Gimnasia en el próximo partido del Clausura Fecha 16: vs Platense: Fecha y horario a confirmar Fecha y rival de Vélez en el próximo partido del Clausura Fecha 16: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar Horario Gimnasia y Vélez, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

